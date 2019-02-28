2019-02-28T14:31:39+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Взрослая любовь: Я могу прожить без тебя, но я люблю тебя, и поэтому хочу быть рядом

Елена Харчева, Евгений Михайлов, Екатерина Киян — специалисты медицинского центра «Анима».Елена Харчева, Евгений Михайлов, Екатерина Киян — специалисты медицинского центра «Анима».

Ошибки любви...что такое «взрослая любовь» и чего мы ждём от отношений?

Ошибки любви...что такое «взрослая любовь» и чего мы ждём от отношений

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Почему «принц на белом коне» внезапно оказывается ревнивым деспотом, а прекрасная принцесса — истеричкой с завышенными притязаниями?

Мы обсудили эту тему в программе «Полезное радио» вместе с нашими экспертами из медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым, психологом-сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Екатериной Киян.

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В студии: Денис ТАБАКОВ
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