Взрослая любовь: Я могу прожить без тебя, но я люблю тебя, и поэтому хочу быть рядом

28 Февр. 06:03 2019-02-28T14:31:39+03:00

Ошибки любви...что такое «взрослая любовь» и чего мы ждём от отношений 00:00 00:00

Почему «принц на белом коне» внезапно оказывается ревнивым деспотом, а прекрасная принцесса — истеричкой с завышенными притязаниями?

Мы обсудили эту тему в программе «Полезное радио» вместе с нашими экспертами из медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым, психологом-сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Екатериной Киян.