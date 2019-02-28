Взрослая любовь: Я могу прожить без тебя, но я люблю тебя, и поэтому хочу быть рядом
Ошибки любви...что такое «взрослая любовь» и чего мы ждём от отношений?
Ошибки любви...что такое «взрослая любовь» и чего мы ждём от отношений
Почему «принц на белом коне» внезапно оказывается ревнивым деспотом, а прекрасная принцесса — истеричкой с завышенными притязаниями?
Мы обсудили эту тему в программе «Полезное радио» вместе с нашими экспертами из медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым, психологом-сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Екатериной Киян.