2019-02-28T12:16:24+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Единая неделя контроля: специалисты «Сибирской генерирующей компании» ответили на вопросы новосибирцев

На этой неделе «Сибирская генерирующая компания» во всех городах присутствия проводит масштабную «Единую неделю контроля».На этой неделе «Сибирская генерирующая компания» во всех городах присутствия проводит масштабную «Единую неделю контроля».Фото: Даба ДАБАЕВ

Радиослушатели «Комсомольской правды» задали вопросы представителям Новосибирского филиала СГК

Единая неделя контроля: специалисты «Сибирской генерирующей компании» ответили на вопросы новосибирцев

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на ваши вопросы ответили:

- Валерий Николаевич Монастырев – генеральный директор НТСК (Новосибирская теплосетевая компания – подразделение СГК),

- Дмитрий Анатольевич ГригорОвич , директор СТК (Сибирская теплосбытовая компания – подразделение СГК),

- Антон Сергеевич Баев - заместитель директора Дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании.

В каком состоянии тепловые сети в Новосибирске? Почему ремонт ведётся в зимнее время? Почему в одной комнате батареи чуть теплые, а в другой – горячие?

Ответы на эти и многие другие вопросы слушайте в записи программы.

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