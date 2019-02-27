27 Февр. 11:03 2019-02-28T12:16:24+03:00

На этой неделе «Сибирская генерирующая компания» во всех городах присутствия проводит масштабную «Единую неделю контроля». Фото: Даба ДАБАЕВ

Единая неделя контроля: специалисты «Сибирской генерирующей компании» ответили на вопросы новосибирцев 00:00 00:00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на ваши вопросы ответили:

- Валерий Николаевич Монастырев – генеральный директор НТСК (Новосибирская теплосетевая компания – подразделение СГК),

- Дмитрий Анатольевич ГригорОвич , директор СТК (Сибирская теплосбытовая компания – подразделение СГК),

- Антон Сергеевич Баев - заместитель директора Дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании.

В каком состоянии тепловые сети в Новосибирске? Почему ремонт ведётся в зимнее время? Почему в одной комнате батареи чуть теплые, а в другой – горячие?

Ответы на эти и многие другие вопросы слушайте в записи программы.