Единая неделя контроля: специалисты «Сибирской генерирующей компании» ответили на вопросы новосибирцев
Радиослушатели «Комсомольской правды» задали вопросы представителям Новосибирского филиала СГК
Единая неделя контроля: специалисты «Сибирской генерирующей компании» ответили на вопросы новосибирцев
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на ваши вопросы ответили:
- Валерий Николаевич Монастырев – генеральный директор НТСК (Новосибирская теплосетевая компания – подразделение СГК),
- Дмитрий Анатольевич ГригорОвич , директор СТК (Сибирская теплосбытовая компания – подразделение СГК),
- Антон Сергеевич Баев - заместитель директора Дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании.
В каком состоянии тепловые сети в Новосибирске? Почему ремонт ведётся в зимнее время? Почему в одной комнате батареи чуть теплые, а в другой – горячие?
Ответы на эти и многие другие вопросы слушайте в записи программы.