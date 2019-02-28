2019-02-28T08:59:13+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Тунеядки! Сидят на шее то у родителей, то у мужиков!»

Приставы не всегда способны помочь с алиментами.Приставы не всегда способны помочь с алиментами.Фото: Даба ДАБАЕВ

Как найти общий язык между алиментщиками и их бывшими женами? Об этом – программа Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Вот одни мужики им виноваты везде» - слушательница Радио «Комсомольская правда» считает, что женщины не должны просить алименты с бывших.

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Жительница Новосибирска второй десяток лет добивается алиментов от бывшего. Тот официально не работает, платит копейки.

- Вы мне на совесть что ли надавить хотите? – Заявил он сотруднике Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», когда она позвонила должнику.

А вот радиослушательница, позвонив в эфир, сказала, что не стоит ждать денег от бывших мужей.

- Эти тунеядки… Сидят и сидят на шее то у родителей, то у мужиков, - заявила женщина. - Я разошлась в свое время, так я рада, что он ушел, и очень была счастлива. Двое детей.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

Скачать передачу [mp3, 11.3 МБ]
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