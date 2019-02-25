2019-02-27T09:55:25+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Тренды 2019: постмодернизм, скульптурная мебель, арки, золотистый цвет металла

Вероника Добрякова и Мария Шубина, руководители студии интерьерного дизайна Magic Vision Design.Вероника Добрякова и Мария Шубина, руководители студии интерьерного дизайна Magic Vision Design.

Хотите отремонтировать свою квартиру в соответствии с модными тенденциями? Боитесь, что чего-то не знаете? О трендах 2019 года рассказали Вероника Добрякова и Мария Шубина — руководители студии интерьерного дизайна Magic Vision Design

Тренды 2019: постмодернизм, скульптурная мебель, арки, золотистый цвет металла

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Какой дизайнерский стиль наиболее подходит новосибирцам? Какие интерьеры сейчас в моде? Практические советы радиослушателю, который начал делать ремонт, слушайте в записи нашей программы.

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

В студии: Денис ТАБАКОВ
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