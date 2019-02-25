Тренды 2019: постмодернизм, скульптурная мебель, арки, золотистый цвет металла
Вероника Добрякова и Мария Шубина, руководители студии интерьерного дизайна Magic Vision Design.
Хотите отремонтировать свою квартиру в соответствии с модными тенденциями? Боитесь, что чего-то не знаете? О трендах 2019 года рассказали Вероника Добрякова и Мария Шубина — руководители студии интерьерного дизайна Magic Vision Design
Тренды 2019: постмодернизм, скульптурная мебель, арки, золотистый цвет металла
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Какой дизайнерский стиль наиболее подходит новосибирцам? Какие интерьеры сейчас в моде? Практические советы радиослушателю, который начал делать ремонт, слушайте в записи нашей программы.