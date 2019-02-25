25 Февр. 06:03 2019-02-27T09:55:25+03:00

Тренды 2019: постмодернизм, скульптурная мебель, арки, золотистый цвет металла 00:00 00:00

Какой дизайнерский стиль наиболее подходит новосибирцам? Какие интерьеры сейчас в моде? Практические советы радиослушателю, который начал делать ремонт, слушайте в записи нашей программы.