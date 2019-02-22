Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели
Ксения Доронина, невролог, сомнолог, специалист медицинского центра «Сибнейромед».
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Ксенией Дорониной, сомнологом, неврологом медицинского центра «Сибнейромед»
Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели
00:00
00:00
Как весна влияет на сон сибиряков, почему временами не спится и сколько часов необходимо проводить в постели? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в записи нашей программы.