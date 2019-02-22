22 Февр. 06:05 2019-02-26T16:04:04+03:00

Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели 00:00 00:00

Как весна влияет на сон сибиряков, почему временами не спится и сколько часов необходимо проводить в постели? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в записи нашей программы.