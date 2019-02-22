2019-02-26T15:28:28+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Программа «Академгородок 2.0» улучшит нашу инфраструктуру» - глава Советского района ответил на вопросы в прямом эфире «Комсомолки»

Как поживает самый умный район Новосибирска? Дмитрий Оленников рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Как поживает самый умный район Новосибирска? Дмитрий Оленников рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Дмитрий Оленников рассказал о текущей жизни района и поделился планами на 2019 год

Как поживает самый умный район Новосибирска? Дмитрий Оленников рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

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Радиослушатели «Комсомольской правды» продолжают задавать вопросы руководителям районов Новосибирска. В нашей студии мы пообщались с Дмитрием Оленниковым главой Советского района.

Какова история района? О ситуации в социальная сфере? Достопримечательностях Советского района? Что появится в ближайшее время? Все подробности в записи программы.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Михайлович Оленников родился в 1972 году в поселке Моряковка Томской области. В 1994 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет с квалификацией «учитель истории», в 2004 году - Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция».

В 1991 - 1992 годах работал преподавателем физкультуры Сузунской вспомогательной школы-интерната, с 1994 по 2004 год - в Сузунской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, стал ее директором. В 2004 - 2005 годах был заместителем начальника отдела образования администрации Заельцовского района города Новосибирска; с 2005 по 2007-й - начальником отдела опеки и попечительства Главного управления образования мэрии города Новосибирска; с 2007 по 2013 год - начальником отдела образования, первым заместителем главы администрации Заельцовского района; с 2013 года - первым заместителем главы администрации Советского района. С 22 января 2015 года возглавлял Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

В студии: Денис ТАБАКОВ
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