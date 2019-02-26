Новосибирский депутат объяснил, как решить проблему с очередями в детские сады

26 Февр. 05:47 2019-02-26T11:36:00+03:00

«Многие помещения, в которых находились детские сады, приватизированы» - депутат Евгений Лебедев рассказал, как можно решить проблему. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Сегодня у нас не хватает мест в садах, хотя в свое время власти рапортовали, что решили проблему. Я часто общаюсь с избирателями и утверждаю: это не так. Обращения, связанные с путевками в детский сад, существовали раньше и существуют сейчас, - сказал депутат Евгений Лебедев в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». - Наибольшие осложнения - с местами для детей до трех лет, то есть ясельного возраста. А ведь, если вспомнить недавнее послание президента Совету Федерации, там четко была обозначена задача - поддерживать многодетные семьи. А это значит, что надо решать и проблему очередей в сады.

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