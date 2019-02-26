Рынок недвижимости 2019: спрос на ипотеку снижается, цены растут, ввод жилья падает
Какова ситуация рынке недвижимости в начале года, правда ли, что ввод жилья сократился? Ответы на эти вопросы прозвучали в очередном выпуске «Рейтинга Николаева»
Рынок недвижимости 2019: спрос на ипотеку снижается, цены растут, ввод жилья падает
Также из программы вы узнаете, соблюдают ли строители сроков сдачи домов в 2019 году и новости рынка недвижимости.
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком. Готовьте свои вопросы по новостройкам!