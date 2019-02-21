2019-02-22T16:44:30+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВИгорь Ельцов

Сколько нефти нужно России для развития цифровой экономики?

Игорь Николаевич Ельцов, доктор технических наук, профессор директор ИНГГ СО РАН.Игорь Николаевич Ельцов, доктор технических наук, профессор директор ИНГГ СО РАН.

Что такое ТРИЗ-центр и каково его место в будущем проекте «Академгородок 2.0»? Об этом и многом другом мы говорили с директором Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Игорем Николаевичем Ельцовым

Сколько нефти нужно России для развития цифровой экономики?

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Углеводородное сырье, нефть и газ в российском представлении не только гарантия стабильности, но и упрек: дескать, слезли бы давно с нефтяной иглы, глядишь, успешно развивались бы другие отрасли нашей экономики... Но можно ли двигать другую экономику, не заботясь о недрах, забывая о том, что для поддержания страны без нефти не обойтись?..

Что такое ТРИЗ-центр и каково его место в будущем проекте «Академгородок 2.0»? Об этом и многом другом мы говорили в программе «Полезное радио» в студии Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» с доктором технических наук, профессором, директором Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Игорем Николаевичем Ельцовым.

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