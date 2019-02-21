21 Февр. 06:05 2019-02-22T16:44:30+03:00

Сколько нефти нужно России для развития цифровой экономики? 00:00 00:00

Углеводородное сырье, нефть и газ в российском представлении не только гарантия стабильности, но и упрек: дескать, слезли бы давно с нефтяной иглы, глядишь, успешно развивались бы другие отрасли нашей экономики... Но можно ли двигать другую экономику, не заботясь о недрах, забывая о том, что для поддержания страны без нефти не обойтись?..

Что такое ТРИЗ-центр и каково его место в будущем проекте «Академгородок 2.0»? Об этом и многом другом мы говорили в программе «Полезное радио» в студии Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» с доктором технических наук, профессором, директором Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Игорем Николаевичем Ельцовым.