33 килограмма любви завезли в радиостудию «Комсомольской правды»
Производители какао рассказали, как отличить качественный напиток
Как правильно выбрать какао
В честь Дня рождения Радио «Комсомольская правда» ведущие разыгрывают три годовых запаса какао. Компания ООО «Вкус» предоставила для конкурсов 33 килограмма продукции – больше двадцати видов напитка!
По сути – это огромный запас любви, поскольку какао способствует появлению чувства влюбленности у человека.
Алексей Лондон, коммерческий директор ООО «Вкус» рассказал об особенностях этого напитка. Оказывается, даже многие кардиологи советуют принимать какао, так как этот продукт полезен для сосудов. А еще гость студии рассказал, как правильно выбрать хороший какао.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Алексей Лондон рассказал о полезных свойствах какао.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ