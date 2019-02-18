33 килограмма любви завезли в радиостудию «Комсомольской правды»

18 Февр. 04:05 2019-02-19T10:23:23+03:00

Как правильно выбрать какао 00:00 00:00

В честь Дня рождения Радио «Комсомольская правда» ведущие разыгрывают три годовых запаса какао. Компания ООО «Вкус» предоставила для конкурсов 33 килограмма продукции – больше двадцати видов напитка!

По сути – это огромный запас любви, поскольку какао способствует появлению чувства влюбленности у человека.

Алексей Лондон, коммерческий директор ООО «Вкус» рассказал об особенностях этого напитка. Оказывается, даже многие кардиологи советуют принимать какао, так как этот продукт полезен для сосудов. А еще гость студии рассказал, как правильно выбрать хороший какао.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».