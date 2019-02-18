Многие новосибирцы занимаются самолечением

18 Февр. 05:17 2019-02-19T07:12:41+03:00

Самолечение, неразборчивые рецепты и современные сервисы в аптеке. Об этом – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». 00:00 00:00

Многие горожане покупают лекарства, не спросив мнения врача. Это в эфире Радио «Комсомольская правда» подтвердила Галина Кирьянова заместитель директора Новосибирской аптечной сети.

- В таком бешеном ритме жизни многие жители города считают не обязательным обращаться к врачу. Как правило, обращаются за советом к членам семьи, друзьям и так далее. На практике самолечение включает больше всего лечение членов семьи, знакомых. Особенно - когда дело касается лечения детей, - сказала в эфире Галина Ивановна.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».