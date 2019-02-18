2019-02-19T07:12:41+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Многие новосибирцы занимаются самолечением

Галина Кирьянова ответила на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Галина Кирьянова ответила на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На вопросы радиослушателей ответила заместитель директора Новосибирской аптечной сети Галина Кирьянова

Самолечение, неразборчивые рецепты и современные сервисы в аптеке. Об этом – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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Многие горожане покупают лекарства, не спросив мнения врача. Это в эфире Радио «Комсомольская правда» подтвердила Галина Кирьянова заместитель директора Новосибирской аптечной сети.

- В таком бешеном ритме жизни многие жители города считают не обязательным обращаться к врачу. Как правило, обращаются за советом к членам семьи, друзьям и так далее. На практике самолечение включает больше всего лечение членов семьи, знакомых. Особенно - когда дело касается лечения детей, - сказала в эфире Галина Ивановна.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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