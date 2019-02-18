2019-02-18T13:28:14+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Это можно делать несколько раз в день» - новосибирский врач объяснил, как действует МРТ

Врач МРТ-диагностики Антон Ходаков рассказал, как действует обследование.Врач МРТ-диагностики Антон Ходаков рассказал, как действует обследование.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Представители сети диагностических центров «МРТ Эксперт» ответили на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

Можно обследовать любые органы, кроме сердца и легких. О том, как действует МРТ – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Как действует МРТ-даигностика? Насколько часто можно ее проходить? Необходимо ли предписание врача? На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответили представители сети диагностических центров «МРТ Эксперт».

- МРТ – абсолютно безвредный метод обследования, поскольку нет эффекта облучения. Это - не аналог рентгеновского излучения. Метод основан на явлении магнетизма, которое не ассоциировано с облучением организма. У нас проходят обследование и дети разных возрастов, и беременные женщины, - объяснил в прямом эфире Антон Ходаков, врач-рентгенолог, врач МРТ-диагностики, врач-невролог, аспирант, научный сотрудник Новосибирского института органической химии имени Николая Ворожцова.

Доктор добавил, что МРТ может показать состояние всех внутренних органов, за исключением тех, которые подвергаются постоянному движению - сердца и легких. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Анна Фатьянова, заместитель директора «МРТ-Эксперт Новосибирск» провела в эфире конкурс. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Анна Фатьянова, заместитель директора «МРТ-Эксперт Новосибирск» провела в эфире конкурс.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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