Хочешь заработать – занимайся социальным предпринимательством

15 Февр. 05:32 2019-02-15T17:08:13+03:00

«Актуальная тема – доступная среда» - директор Городского центра развития предпринимательства Михаил Космынин. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Если хочешь стать предпринимателем – с чего начать? Ответ на этот вопрос дал Михаил Космынин, возглавляющий Городской центр развития предпринимательства.

В Центре дают консультации и помогают начать. Некоторые новосибирцы, придя лишь с идеей, становятся успешными людьми. Впрочем, идею тоже можно найти в этой организации. Во всяком случае, в эфире Радио «Комсомольская правда» Михаил Викторович назвал востребованные направления для бизнеса.

- Актуальная тема – доступная среда. Все то, что относится к инвалидам. Есть организации, которые делают таблички со шрифтом Брайля, пандусы. Эта тема в тренде и, я думаю, она будет развиваться. Также, на мой взгляд, будет уместно все, что связано с досугом детей, - сказал гость студии.

Подробнее слушайте в записи программы.