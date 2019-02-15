Карен Мовсесян пообещал исполнить 5 желаний простых новосибирцев

15 Февр. 04:05 2019-02-16T19:18:16+03:00

Зрители будут загадывать желания и отправлять их через SMS. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Карен Мовсесян приготовил необычную игру, в которую сыграют зрители. Произойдет это 9 марта на концерте «Загадай желание».

- Есть знаменитая песня Арно Бабаджаняна «Загадай желание». Этой песни там не будет звучать. Зрители буду загадывать желание, отправлять его через SMS на специальный номер. И четыре-пять желаний мы исполним прямо там во время концерта, - сказал Карен во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Кроме этого Карен представил своего юного коферансье – Вячеслава Бубенова. И оперная звезда, и молодой ведущий спели в студии а капелла. Подробнее – в записи программы.