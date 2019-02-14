Без головной боли: как подготовить здоровую почву и получить богатый урожай
В программе «Моя чудесная дача» Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан» рассказал, как выбраковывать семена на микробиологическом уровне, подготовить почву и почему болеет и вытягивается молодое растение?
Без головной боли: как подготовить здоровую почву и получить богатый урожай
Компания «Био Бан» приглашает новосибирцев на презентацию-продажу удобрений:
16 февраля с 10.00 до 12.00 - Дом офицеров, Красный проспект, 63.
17 февраля с 10.00 до 12.00 - ДК «Металлург», ул. Котовского, 2а.
Слушайте повтор программы на нашем сайте и получайте богатый урожай.
Справка КП:
Предприятие «Био-Бан» базируется в Алтайском крае, и с 1995 года занимается разработкой, производством и внедрением новейших технологий в сельском хозяйстве. В основе уникальной продукции «Био-Бан» – достижения современной микробиологии.