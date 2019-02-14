14 Февр. 06:05 2019-02-14T10:17:20+03:00

Без головной боли: как подготовить здоровую почву и получить богатый урожай 00:00 00:00

Компания «Био Бан» приглашает новосибирцев на презентацию-продажу удобрений:

16 февраля с 10.00 до 12.00 - Дом офицеров, Красный проспект, 63.

17 февраля с 10.00 до 12.00 - ДК «Металлург», ул. Котовского, 2а.

Слушайте повтор программы на нашем сайте и получайте богатый урожай.

Справка КП:

Предприятие «Био-Бан» базируется в Алтайском крае, и с 1995 года занимается разработкой, производством и внедрением новейших технологий в сельском хозяйстве. В основе уникальной продукции «Био-Бан» – достижения современной микробиологии.