2019-02-14T10:17:20+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Без головной боли: как подготовить здоровую почву и получить богатый урожай

Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан».Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан».

В программе «Моя чудесная дача» Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан» рассказал, как выбраковывать семена на микробиологическом уровне, подготовить почву и почему болеет и вытягивается молодое растение?

Без головной боли: как подготовить здоровую почву и получить богатый урожай

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Компания «Био Бан» приглашает новосибирцев на презентацию-продажу удобрений:

16 февраля с 10.00 до 12.00 - Дом офицеров, Красный проспект, 63.

17 февраля с 10.00 до 12.00 - ДК «Металлург», ул. Котовского, 2а.

Слушайте повтор программы на нашем сайте и получайте богатый урожай.

Справка КП:

Предприятие «Био-Бан» базируется в Алтайском крае, и с 1995 года занимается разработкой, производством и внедрением новейших технологий в сельском хозяйстве. В основе уникальной продукции «Био-Бан» – достижения современной микробиологии.

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