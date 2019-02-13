13 Февр. 06:05 2019-02-13T12:03:46+03:00

Каждую неделю, покупайте «Зеленый номер» «Комсомолки» и получайте подарок – пакетик с семенами. Фото: Влад КОМЯКОВ

Павел Потапов: В овощных культурах ГМО в России нет 00:00 00:00

Для садоводов и огородников «Комсомольская правда» подготовила специальный «Зеленый номер», который вышел 13 февраля.

Каждую неделю, покупайте «Зеленый номер» «Комсомолки» и получайте подарок – пакетик с семенами.

На Радио «Комсомольская правда» садоводов-огородников консультируют эксперты. 13 февраля гостем нашей студии стал руководитель агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов.

Хотите собрать богатый урожай? Покупайте «Зеленый номер» «Комсомолки»!

Все секреты вы найдёте в записи программы.