2019-02-13T12:03:46+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВПавел Потапов

Павел Потапов: В овощных культурах ГМО в России нет

Каждую неделю, покупайте «Зеленый номер» «Комсомолки» и получайте подарок – пакетик с семенами.Каждую неделю, покупайте «Зеленый номер» «Комсомолки» и получайте подарок – пакетик с семенами.Фото: Влад КОМЯКОВ

Владимир Логинов, редактор «Комсомольская правда» - Новосибирск, пообщался с Павлом Потаповым, директором агротехнической фирмы «АГРОС» и выяснил, как собрать богатый урожай!

Павел Потапов: В овощных культурах ГМО в России нет

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Для садоводов и огородников «Комсомольская правда» подготовила специальный «Зеленый номер», который вышел 13 февраля.

Каждую неделю, покупайте «Зеленый номер» «Комсомолки» и получайте подарок – пакетик с семенами.

На Радио «Комсомольская правда» садоводов-огородников консультируют эксперты. 13 февраля гостем нашей студии стал руководитель агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов.

Хотите собрать богатый урожай? Покупайте «Зеленый номер» «Комсомолки»!

Все секреты вы найдёте в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 40.8 МБ]
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