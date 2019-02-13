Павел Потапов: В овощных культурах ГМО в России нет
Владимир Логинов, редактор «Комсомольская правда» - Новосибирск, пообщался с Павлом Потаповым, директором агротехнической фирмы «АГРОС» и выяснил, как собрать богатый урожай!
Павел Потапов: В овощных культурах ГМО в России нет
Для садоводов и огородников «Комсомольская правда» подготовила специальный «Зеленый номер», который вышел 13 февраля.
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На Радио «Комсомольская правда» садоводов-огородников консультируют эксперты. 13 февраля гостем нашей студии стал руководитель агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов.
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