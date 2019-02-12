Я хотела бы, чтобы в Новосибирске была такая комфортная среда, в которой хотелось бы находиться
Анна Терешкова подвела итоги пятилетней работы в должности главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
Я хотела бы, чтобы в Новосибирске была такая комфортная среда, в которой хотелось бы находиться
Специалисты спортивной отрасли города Новосибирска подвели итоги работы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии за 2014-2018 годы. О результатах проделанной работы рассказала руководитель департамента Анна Терешкова.