2019-02-13T07:38:07+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Я хотела бы, чтобы в Новосибирске была такая комфортная среда, в которой хотелось бы находиться

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Анна Терешкова подвела итоги пятилетней работы в должности главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Я хотела бы, чтобы в Новосибирске была такая комфортная среда, в которой хотелось бы находиться

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Специалисты спортивной отрасли города Новосибирска подвели итоги работы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии за 2014-2018 годы. О результатах проделанной работы рассказала руководитель департамента Анна Терешкова.

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