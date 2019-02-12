2019-02-13T07:38:07+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«В школе сами не осознавали, что совершили» - мама школьника-«хакера» рассказала, как началось уголовное дело

Владимир Жоглик больше - не подсудимый.Владимир Жоглик больше - не подсудимый.Фото: СОЦСЕТИ

Скандальный процесс над подростком, исправлявшим оценки, закончился. Дело развалилось

«Версия гимназии: из-за школьника-хакера не удалось открыть профильные классы» - уголовное дело прокомментировала мама Владимира Жоглика. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Владимир Жоглик больше двух лет был под уголовной статьей. Парня поймали на исправлении школьных оценок. И ладно бы, он затирал тройки в обычном бумажном журнале. Он-то правил их в интернете, а за такое предусмотрена статья.

- Сначала узнала от классного руководителя. Она мне позвонила и сказала, что в школе кто-то исправляет оценки, хотела узнать кто. До уголовного дела дошло не сразу, хотя директор подала заявление спустя, наверное, неделю после административного совета. Наверное, до конца они сами не осознавали, какой шаг совершили, - поделилась в эфире Радио «Комсомольская правда» Лилия Жоглик, мама молодого человека.

В поддержку юноши выступали общественники, депутат Наталья Пинус и даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В конце концов, прокуратура отказалась от обвинения, и дело на этом рассыпалось.

Большинство радиослушателей тоже – за Жоглика. Но не все. Вот, какие, например, мнения прозвучали от людей, позвонивших на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- Если есть статья, если есть по закону преступление, то почему кто-то должен вмешиваться в суды и освобождать «преступника»?

- Он влез в чужой компьютер незаконно, он исправил журнал, который является документом. Это подделка документа.

Подробнее – в записи программы.

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