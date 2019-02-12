«Меня учили, что стучать стремно» - новый закон об автонарушениях вызвал бурные споры у новосибирцев
Теперь наказать за проезд на красный, или выход на встречку сможет простой очевидец. Достаточно снять машину на видео и загрузить запись в интернет
Надо ли подлавливать автонарушителей на камеру мобильного? Слушатели обсуждают будущий закон. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Депутаты Госдумы приготовили новый закон. Теперь наказать автонарушителей будет проще. Очевидец может снять нарушение даже на простой мобильник, а дальше – дело техники.
Закон еще не действует, но уже прошел первое чтение. В пояснительной записке к проекту говорится:
«Подобная практика широко применяется за рубежом. В Российской Федерации участие граждан в выявлении и фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения апробировано в двух субъектах Российской Федерации - в городе Москве и Республике Татарстан. Граждане Российской Федерации достаточно активно направляют в полицию и в другие инстанции свои фото и видео материалы по фактам рассматриваемых правонарушений. В 2016 году таких обращений было рассмотрено 126 тысяч, за 8 месяцев 2017 года - 111 тысяч (прирост на 14,5 %)».
В эфире Радио «Комсомольская правда» разгорелся горячий спор. Одни слушатели – категорично против, другие – также уверенно за. Но, все-таки, сторонники немного проиграли. А вот в официальной группе радиостанции – другой расклад. Там люди активней поддерживают закон. Но в комментариях – тоже спор. Вот примеры:
«Меня с детства учили, что стучать - это стремно, пусть сотрудники ГИБДД выполняют свою работу, а то отсиживаются в кабинетах, да с эвакуаторщиками машины таскают», «а меня с детства учили, что нужно соблюдать закон», «расколет общество на тех, кто сливает, и на обозленных водителей, которых оштрафовали».
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).