«Нехватка техники и кадров, низкие зарплаты» - депутат Евгений Лебедев объяснил, почему новосибирские коммунальщики не справляются со снегом

12 Февр. 05:47 2019-02-13T07:38:07+03:00

Новосибирский депутат Евгений Лебедев объяснил, почему коммунальщики не справляются с уборкой снега. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Позади – большая часть снежного сезона. Как всегда, он оказался не простым. В Новосибирске были периоды, когда коммунальщики не справлялись с осадками.

- Каждый год мы пытаемся подводить итоги, и они, к сожалению, не изменяются. У нас много проблем с зимним периодом. За окном – февраль, мы на пороге весны. Тем не менее, нам нужно понимать, что не за горами - следующая зима, и мы рано, или поздно упремся в те же проблемы, с которыми сталкиваемся ежегодно, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Евгений Лебедев, депутат новосибирского Горсовета, член комиссий по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике.

Кстати, бюджет на уборку снега в этом году определен уже давно. Касаться он будет, в том числе, и следующей зимы. Во всяком случае – ее начала.

Почему же уборка снега в Новосибирске всякий раз становится проблемой?

- Это хроническое недофинансирование, нехватка техники, это ее катастрофический износ - от 70 до 100%, нехватка кадров и их текучесть, это низкий уровень зарплат людей, которые работают в этой сфере и так далее, - назвал причины гость студии.

Подробнее слушайте в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».