11 Февр. 06:05 2019-02-11T08:25:35+03:00

Юридический Ликбез: Уволили за прогул, но год платили зарплату 00:00 00:00

Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права?

Зачастую разобраться в ситуациях невозможно без юридических знаний!

На помощь придёт наша программа - «Полезное радио» - Право.

Все подробности слушайте в записи программы.