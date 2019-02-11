Юридический Ликбез: Уволили за прогул, но год платили зарплату
Юрист Денис Артёмов помог разобраться в тонкостях трудовых соглашений и гражданских дел, а также наш эксперт отвечал на вопросы радиослушателей
Юридический Ликбез: Уволили за прогул, но год платили зарплату
Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права?
Зачастую разобраться в ситуациях невозможно без юридических знаний!
На помощь придёт наша программа - «Полезное радио» - Право.
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