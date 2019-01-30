Упаковка семян: должен ли быть указан срок годности?
На вопросы отвечает руководитель агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов
Упаковка семян: должен ли быть указан срок годности? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
«Комсомольская правда» традиционно заботится об урожае новосибирских дачников. Уже с января к некоторым выпускам газеты прилагается подарок – пакетик с семенами. Вы получаете и хорошее чтиво, и возможность вырастить какую-либо из огородных культур.
А в эфире Радио «Комсомольская правда» садоводов-огородников консультируют наши эксперты. Открыл сезон руководитель агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов.
Некоторые современные покупатели семян недоумевают: почему на упаковках стали исчезать строчки со сроком реализации? Объяснение как раз и дал гость студии. Он же пояснил, что именно должно быть указано на пакетике.
- Вместо срока реализации присутствует количество грамм, или штук в упаковке, номер партии и два нововведения: год урожая семян и дата упаковки, - пояснил Павел Потапов.
Подробнее слушайте в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».