2019-02-05T03:21:48+03:00
Моя дача
Владимир ЛОГИНОВ

Упаковка семян: должен ли быть указан срок годности?

«Комсомольская правда» поможет дачникам собрать хороший урожай.«Комсомольская правда» поможет дачникам собрать хороший урожай.Фото: Евгения ГУСЕВА

На вопросы отвечает руководитель агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов

Упаковка семян: должен ли быть указан срок годности? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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«Комсомольская правда» традиционно заботится об урожае новосибирских дачников. Уже с января к некоторым выпускам газеты прилагается подарок – пакетик с семенами. Вы получаете и хорошее чтиво, и возможность вырастить какую-либо из огородных культур.

А в эфире Радио «Комсомольская правда» садоводов-огородников консультируют наши эксперты. Открыл сезон руководитель агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов.

Некоторые современные покупатели семян недоумевают: почему на упаковках стали исчезать строчки со сроком реализации? Объяснение как раз и дал гость студии. Он же пояснил, что именно должно быть указано на пакетике.

- Вместо срока реализации присутствует количество грамм, или штук в упаковке, номер партии и два нововведения: год урожая семян и дата упаковки, - пояснил Павел Потапов.

Подробнее слушайте в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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