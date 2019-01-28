2019-02-04T09:00:15+03:00
Говорит Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВ

Как оформить дачный домик в собственность?

На вопросы Радио «Комсомольская правда» отвечают представители саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров».На вопросы Радио «Комсомольская правда» отвечают представители саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На вопросы Радио «Комсомольская правда» отвечают представители саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров»

Как оформить дачный домик в собственность? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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С сентября 2006 года граждане могли пользоваться упрощенным порядком оформления недвижимости, расположенной в дачных и садовых обществах. Для этого нужно было самостоятельно заполнить декларацию об объекте недвижимости. С вступлением в силу нового закона, произведена замена упрощенного порядка на уведомительный.

Для большинства граждан новая форма усложнила процедуру оформления, либо, вообще, не допускает возможности оформить объект. О том, как действовать в новых реалиях, мы обсудили с экспертами в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». На вопросы отвечают представители саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров».

Слушайте подробности в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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