2019-02-03T18:37:10+03:00
Говорит Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВ

Смородина на даче должна пахнуть, как лесная

Директор компании «БИО-БАН» Николай Боярский рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», как вырастить хороший урожай.Директор компании «БИО-БАН» Николай Боярский рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», как вырастить хороший урожай.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Директор компании «БИО-БАН» Николай Боярский рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», как вырастить хороший урожай

«Мы были первыми, кто заговорил одновременно о продовольственной и экологической безопасности» - директор компании «БИО-БАН» Николай Боярский в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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«Предприятие «БИО-БАН» с 1995 года занимается разработкой, производством и внедрением новейших технологий в сельском хозяйстве на основе гуминовых кислот и микробиологии», - так говорится на сайте знаменитой компании. А подробней о ней и об ее продукции рассказал Николай Боярский. Директор компании «БИО-БАН» дал интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- В 95-м году была создана компания «БИО-БАН» (Большая Инновационная Область - Биология,Агротехника и Наука), - сказал Николай Михайлович. - Мы были первыми, кто одновременно озвучил тему и продовольственной, и экологической безопасности. О продовольствии все думали. Это количество килограммов картофеля, выращенного на душу населения, чтобы его хватило с момента сбора в сентябре до момента сбора следующего урожая. А экологическая безопасность - это то, что нас беспокоит. Вот когда у вас на участке черная, либо красная смородина будут по вкусовым качествам, ароматическим свойствам - как в лесу, значит, вы решили задачу в области экологической безопасности.

А о том, как эту задачу решает компания «БИО-БАН», и чем она может помочь дачникам – вы можете подробнее услышать в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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