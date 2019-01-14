2019-01-16T13:03:20+03:00
Картина дня - Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВАлена КОВРОВА

Чего не надо делать с отслужившей свой срок новогодней елкой

Новосибирцы начали массово избавляться от елей.Новосибирцы начали массово избавляться от елей.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирские коммунальщики, а также сотрудница зоопарка рассказали, как можно обойтись с деревьями

«Из елок можно делать брикеты»: о судьбе зеленых красавиц – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

00:00
00:00

Как лучше поступить с новогодней елкой, если дома она уже не радует? Правда, что ее можно отдать на корм животным? А если выбросить, то куда? Прямо в контейнер? Может, распилить сначала? А может ли елка, отстояв в комнате, принести еще какую-то пользу?

Все эти вопросы мы разобрали в эфире Радио «Комсомольская правда». Наши собеседники: директор Управляющей компании «Регион» Алексей Марченко, директор компании «Арктика Сити» Александр Волков и сотрудница Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

Подробности – в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 14.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Они хоть живы?»: парней, уснувших в подъезде, затравили в соцсетях
Котики не пропадут: зоозащитники будут принимать животных от инвалидов, попавших в больницу
30 лет на троих: в Новосибирске осудили членов цыганской наркогруппировки, продававших гашиш
В Новосибирской области может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
Лиса, хорьки и ежик: в Новосибирске снимают фильм о разочаровавшемся Дед Морозе и новогоднем чуде
Проверено на мышах: сибирские генетики заявили, что вирус Зика убивает опухоль мозга
Любители сыра: новосибирские полицейские ищут парней, которые нагло украли из магазина продукты
Проводить по-людски: прокурор добился создания ритуальной службы в городе под Новосибирском
Жизнь с бабушкой: переехавший в Москву орангутан Матику привыкает к новому месту и родственнице
Телефонный террорист: новосибирец «заминировал» парковку в центре Новосибирска
Душевно приняли: новосибирский дальнобойщик лишился 80 тысяч, оказавшись проездом в Хабаровске
Звонок от прокурора: мошенники просят доверчивых новосибирцев пополнить счет на телефоне
Азартные грабители: в Новосибирске задержали нападавших на букмекерские конторы сибиряков
Погода на день в Новосибирске: 17 января будет минус 10 градусов и скользко на дорогах
Встреча отважных: спасатели со всей Сибири соберутся для обмена опытом
Летел связанным на полу: авиадебошира на рейсе Бангкок-Новосибирск замотали скотчем
Заболели только не привитые: сибиряки продолжают подхватывать грипп
Ее задушили: эксперты назвали причины гибели автомобилистки из Бердска
Решили заплатить: клиника оплатила ремонт шлагбаума, который сломал врач «Скорой»
Легенда в городе: в Новосибирск из Лаоса прибыли советские танки Т-34
Шикарные траты: директора новосибирского дома культуры увольняют после покупки iPhone Х
Неделя без вестей: в Ленинском районе пропал высокий новосибирец плотного телосложения
В деревне появился врач: новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Маслянинском районе
Меха на 350 тысяч: 17-летняя дочь украла у матери шубы и сдала их в ломбард
«Голос похож на Рианну»: Максим Фадеев предложил сибирячке с редким именем сольный проект
Ушибы и сломанный нос: двое детей оказались под колесами машин в двух районах города