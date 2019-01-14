Чего не надо делать с отслужившей свой срок новогодней елкой
Новосибирские коммунальщики, а также сотрудница зоопарка рассказали, как можно обойтись с деревьями
«Из елок можно делать брикеты»: о судьбе зеленых красавиц – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Как лучше поступить с новогодней елкой, если дома она уже не радует? Правда, что ее можно отдать на корм животным? А если выбросить, то куда? Прямо в контейнер? Может, распилить сначала? А может ли елка, отстояв в комнате, принести еще какую-то пользу?
Все эти вопросы мы разобрали в эфире Радио «Комсомольская правда». Наши собеседники: директор Управляющей компании «Регион» Алексей Марченко, директор компании «Арктика Сити» Александр Волков и сотрудница Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.
Подробности – в записи программы.