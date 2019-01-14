2019-01-14T17:48:18+03:00
Картина дня - Новосибирск
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Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Люди целыми семьями приезжали, чтобы помочь» - поисковики из «Лизы Алерт» рассказали, как искали Ирину Синельникову

Весь Бердск и вся Новосибирская области следили за поисками Ирины.Весь Бердск и вся Новосибирская области следили за поисками Ирины.

На призыв о помощи откликнулось множество людей. Как это было, ребята рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Люди топли в снегу по пояс» - поисковики «Лизы Алерт» рассказали, как искали Ирину Синельникову. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM).

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Ирина Синельникова уехала из дома в Бердске 11 января и пропала. Поисковики из отряда «Лиза Алерт» кинули клич, и на него откликнулось невероятно много людей.

- В субботу мы объявили сбор на пять часов вечера. Рассчитывали экипажей на 6-10, а по месту у нас было более 200 человек. Это 65-67 автомобилей. Плюс те люди, которые приезжали, не зарегистрировавшись у нас, а самостоятельно проводили поисковые мероприятия. Для нас это было определенным шоком - люди откликнулись, пришли, помогали. Топли в снегу по колено, по пояс, - поблагодарила волонтеров Алеся Яблонских. О том, как прошла для поисковиков минувшая суббота, руководитель инфогруппы отряда рассказала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Волонтеры привыкли снова, и снова выходить на поиск, когда кому-то нужна помощь.

Волонтеры привыкли снова, и снова выходить на поиск, когда кому-то нужна помощь.

- Ситуация была очень сложная: мороз, зима… Мы пользовались информацией, которую нам предоставляла полиция. Внимательно все осматривали, весь массив лесной, который нам полиция указала. Семьи целые приезжали, весь Бердск, - добавил координатор поиска Андрей Жуласов.

К сожалению, вскоре поиски пришлось свернуть - стало ясно, что Ирина стала жертвой преступления.

Подробно о том, как прошла для волонтеров эта тяжелая суббота – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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