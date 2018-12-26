«В ближайших планах – начало продаж достаточно редких для России внедорожников и пикапов ISUZU»

26 Дек. 06:00 2018-12-26T08:57:23+03:00

«Говорит Новосибирск!»: Игорь Кошкин об итогах года для ГК «Автолига» 00:00 00:00

Программа «Говорит Новосибирск!» с участием гендиректора группы компаний «Автолига» Игоря Кошкина была посвящена итогам 2018 года и планам на 2019-й.

ГК «Автолига» сегодня – это крупнейшая в Новосибирске сеть официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей. Уходящий 2018-й стал для компании богатым на знаковые события: состоялось официальное открытие большого и технологически совершенного автосалона «Луна Авто» на Станционной, 98/2, и произошло весомое пополнение в семействе брендов – это легковые и коммерческие автомобили французских марок PEUGEOT и CITROEN, а также кроссоверы FAW, которые по происхождению являются китайскими, а собираются на одном из лучших российских автозаводов – калининградском «Автоторе». Уточним, что «Луна Авто» поделен на две части – в одной представлен УАЗ, а другая отведена под французские автомобили и FAW.

На вопрос ведущего, какое событие из всех стало самым значимым для компании, Игорь Кошкин ответил так:

– Это открытие и старт продаж в нашем новом дилерском центре «Луна Авто». Для нас это был непростой проект – и с инженерно-строительной точки зрения, потому что в этом районе Новосибирска болотистые почвы, и с точки зрения финансово-экономической – автомобильный ритейл сейчас переживает не лучшие времена. Тем не менее, всё удалось, и с этим центром мы связываем основные перспективы развития компании.

Особо стоит отметить, что дилерский центр «УАЗ Луна Авто» – первый в России автосалон УАЗ, оформленный по новым стандартам бренда (программа радио «КП» об открытии центра – здесь).

Игорь Кошкин также рассказал и об автомобилях марки Ford, которые компания продолжает успешно продавать и обслуживать в «Форд Центр Сибирь»:

– Мы упрочили свои позиции в уходящем году по бренду «Форд». Мы приросли по объемам продаж по отношению к 2017 году порядка 15%. У нас увеличились объемы сервисного обслуживания. Мы серьезно работаем по привлечению клиентов на наши сервисные станции, потому что не секрет, конечно, что когда у машины заканчивается гарантийный срок эксплуатации, некоторые клиенты рассматривают варианты обслуживания своего автомобиля не у официального дилера. Бытует мнение – я считаю, спорное и зачастую ошибочное – что у дилера обслуживать дорого и неудобно. Могу сказать, что на сегодняшний день цены, которые мы предлагаем, сопоставимы и зачастую даже ниже, чем на тех станциях, которые не являются официальными в городе Новосибирске. Это однозначно, и многие автовладельцы это уже оценили, и мы постоянно прирастаем объемами обслуживания автомобилей, которые уже сошли с гарантии, но, тем не менее, продолжают у нас обслуживаться.

Подробности – в записи программы.