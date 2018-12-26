26 Дек. 06:05 2018-12-26T08:25:24+03:00

Эксперты строят прогнозы на следующий год: станет ли жильё более доступным?

Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года 00:00 00:00

«Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года» – так была обозначена тема финального в этом сезоне выпуска программы «Рейтинг Николаева».

Удачные проекты и, увы, новые долгострои, достижения и разочарования, динамика цен и покупательская активность, новостройки, которые нас удивили, и, конечно, свежий рейтинг надежности застройщиков Новосибирска.