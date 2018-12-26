Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года
Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев подвёл итоги года в сфере недвижимости
Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года
«Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года» – так была обозначена тема финального в этом сезоне выпуска программы «Рейтинг Николаева».
Удачные проекты и, увы, новые долгострои, достижения и разочарования, динамика цен и покупательская активность, новостройки, которые нас удивили, и, конечно, свежий рейтинг надежности застройщиков Новосибирска.