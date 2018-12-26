2018-12-26T08:25:24+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года

Эксперты строят прогнозы на следующий год: станет ли жильё более доступным?Эксперты строят прогнозы на следующий год: станет ли жильё более доступным?

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев подвёл итоги года в сфере недвижимости

Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года

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«Рынок новостроек Новосибирска: итоги 2018 года» – так была обозначена тема финального в этом сезоне выпуска программы «Рейтинг Николаева».

Удачные проекты и, увы, новые долгострои, достижения и разочарования, динамика цен и покупательская активность, новостройки, которые нас удивили, и, конечно, свежий рейтинг надежности застройщиков Новосибирска.

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