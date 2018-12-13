2018-12-20T13:27:50+03:00
Образование и работа
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Кто такие гуманитарии и зачем этому нужно учиться?

Эксперты ответили на вопросы о гуманитарном образовании.Эксперты ответили на вопросы о гуманитарном образовании.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Эту темы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» мы обсудили с педагогами из гуманитарного факультета технического вуза

Кто такие – современные гуманитарии? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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О том, чему учат гуманитариев, о том, как складываются их судьбы, в эфире мы беседовали с сотрудниками Факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета. На вопросы ответили заведующий Кафедрой социологии и массовых коммуникаций Игорь Вальдман и заведующий Кафедрой психологии и педагогики Антон Тараканов.

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