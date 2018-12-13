Кто такие гуманитарии и зачем этому нужно учиться?
Эту темы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» мы обсудили с педагогами из гуманитарного факультета технического вуза
Кто такие – современные гуманитарии? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
О том, чему учат гуманитариев, о том, как складываются их судьбы, в эфире мы беседовали с сотрудниками Факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета. На вопросы ответили заведующий Кафедрой социологии и массовых коммуникаций Игорь Вальдман и заведующий Кафедрой психологии и педагогики Антон Тараканов.