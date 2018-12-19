С 1 января в России вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Но что мы об этом знаем?

19 Дек. 07:30 2018-12-19T12:56:20+03:00

«Говорит Новосибирск!»: обсуждаем «мусорную» реформу 00:00 00:00

Чтобы понять все нюансы предстоящих изменений, мы пригласили Александра Волкова, основателя и директора компании «Арктика Сити», которая специализируется на вывозе твердых коммунальных отходов и обеспечении условий для раздельного их накопления.

– Суть реформы очень проста, – пояснил наш эксперт. – Все договоры, которые действовали на сегодняшний день, прекращают действовать, а все деньги начинают отправляться единому оператору – в нашей области это «Экология-Новосибирск». «Экология-Новосибирск» заключает договоры с мусороперевозящими компаниями – их у нас достаточно много, крупных порядка 3-4-х. Мы продолжаем вывозить мусор, продолжаем работать в этом направлении – обеспечивать чистоту в городе. А региональный оператор будет перечислять деньги за наши услуги. Для жителей Новосибирска тариф становится единым, исчезают какие-либо или непонятные, или неразумные цифры из платежек. В Новосибирске он утвержден в размере 92 рубля 42 копейки с одного человека в месяц, в том числе НДС. И, соответственно, в начале февраля мы все получим новые платежки, где будет выставлена эта цена. Цена как мы видим не такая уж и большая, хотя и не самая маленькая.

Затем Александр Волков уточнил, какая роль отводится компании «Арктика Сити» в новой системе:

– Мы являемся одной из крупнейших мусороперевозящих компаний в Новосибирске и Новосибирской области. «Арктика Сити» будет вывозить отходы примерно с 40% территории города и области.

Также Александр Волков рассказал, насколько совершенна техника, которую компания использует для вывоза мусора:

– Мусоровозы иностранного производства, несмотря на их дороговизну, оказались очень эффективны в работе. И таким образом мы добились того, что с наименьшим количеством техники мы вывозим наибольшее количество отходов. К примеру, всего 8 секунд уходит на выгрузку мусора из контейнера в мусоровоз. Сейчас мы готовы ввести еще порядка 10-ти машин, так как реформа обязывает увеличить парк. Также мы завозим большое количество контейнеров, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности ТСЖ, управляющих компаний, и просто юридических лиц, чтобы у них стояли качественные пластиковые контейнеры, а мы могли оперативно вывозить отходы.

Но не только первоклассная техника позволяет компании «Арктика Сити» успешно справляться с вывозом коммунальных отходов в таких масштабах, отметил Александр Волков.

– Наши водители и наши рабочие – это профессионалы высшего уровня, которые работают очень оперативно. К примеру, один мусоровоз за смену должен загрузить до 350-ти контейнеров. И всё это по плотному графику, несмотря на пробки на дорогах.

Александр Волков рассказал, что в свете реформы у компании «Арктика Сити» на 2019 год большие планы, в том числе и на более глубокое внедрение системы раздельного сбора отходов:

– 2019-й, я уверен, будет для нас очень плодотворным годом. Мы хотим в первую очередь поддержать и развить вывоз отходов в Новосибирске, привезти его в надлежащее состояние. Затем мы хотим решить очень глобальную проблему по вывозу мусора из индивидуальных домовладений – частного сектора. Мы хотим заниматься раздельным сбором отходов. И в целом планируем к концу 2019 года прийти к тому, что будем готовы развивать эту реформу уже и в дальнейших направлениях, которые ставит перед нами не только власти и региональный оператор, но и сама жизнь.

И, кстати, «Арктика Сити» принимает заявки на установку контейнеров для раздельного сбора отходов. Их установка бесплатная, достаточно сделать заявку в компании. Уточнить детали вы сможете по телефону +7 (383) 233-14-33.

Более подробно о грядущих изменениях в связи с внедрением новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами – в записи программы.