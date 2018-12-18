«Примерно на тысячу в день я заправлял бензина, а сейчас денег уходит вдвое меньше»

18 Дек. 07:30 2018-12-18T13:02:25+03:00

«Говорит Новосибирск!»: обсуждаем целесообразность перевода автомобиля на газ 00:00 00:00

Он также уточнил, что подрабатывает на личном автомобиле в такси, и теперь считает установку газобаллонного оборудования абсолютно оправданным шагом. Хотя, по его собственному признанию, поначалу были опасения из-за стереотипов: каждый раз, заходя в гараж, принюхивался – не пахнет ли газом.

Собственно, большая часть программы с участием нашего постоянного эксперта – основателя и директора компании «Авто на газ» Геннадия Баянова, и была посвящена стереотипам, которые сформировались вокруг темы установки ГБО на автомобиль.

Например, один из слушателей позвонил в эфир и со 100-процентной уверенностью заявил, что газ «сушит двигатель», и поэтому устанавливать газобаллонное оборудование – только портить машину.

– Да, это действительно так, – ответил Геннадий Баянов, – но только для устаревших карбюраторных двигателей, а все современные автомобили таковыми уже давно не оснащаются.

Наш эксперт с высоты своего 16-летнего опыта в сфере установки и эксплуатации ГБО парировал и другие стереотипные мнения – в итоге все наши слушатели-скептики получили технически грамотные консультации, и, уверены, развеяли свои сомнения.

Также в программе обсуждался вопрос: стоит ли поторопиться, чтобы в последние дни уходящего года перевести свой автомобиль на газ? Ведь все мы знаем, что с 1 января цены на многие товары и услуги традиционно повышаются.

– Да, конечно стоит, – рассказал Геннадий Баянов, – например, в нашей компании «Авто на газ» как раз в эти декабрьские дни действую существенные скидки на газобаллонное оборудование различных производителей, поэтому стоит поторопиться.

Подробности оживленного обсуждения темы «газ vs. бензин» – в записи программы.