2018-12-18T13:02:25+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Примерно на тысячу в день я заправлял бензина, а сейчас денег уходит вдвое меньше»

Геннадий Баянов, основатель и директор компании «Авто на газ»Геннадий Баянов, основатель и директор компании «Авто на газ»

Всего одной этой фразой смог обозначить свою выгоду наш слушатель, позвонивший в программу «Говорит Новосибирск!», в которой обсуждалась целесообразность перевода автомобиля на газ

«Говорит Новосибирск!»: обсуждаем целесообразность перевода автомобиля на газ

00:00
00:00

Он также уточнил, что подрабатывает на личном автомобиле в такси, и теперь считает установку газобаллонного оборудования абсолютно оправданным шагом. Хотя, по его собственному признанию, поначалу были опасения из-за стереотипов: каждый раз, заходя в гараж, принюхивался – не пахнет ли газом.

Собственно, большая часть программы с участием нашего постоянного эксперта – основателя и директора компании «Авто на газ» Геннадия Баянова, и была посвящена стереотипам, которые сформировались вокруг темы установки ГБО на автомобиль.

Например, один из слушателей позвонил в эфир и со 100-процентной уверенностью заявил, что газ «сушит двигатель», и поэтому устанавливать газобаллонное оборудование – только портить машину.

– Да, это действительно так, – ответил Геннадий Баянов, – но только для устаревших карбюраторных двигателей, а все современные автомобили таковыми уже давно не оснащаются.

Наш эксперт с высоты своего 16-летнего опыта в сфере установки и эксплуатации ГБО парировал и другие стереотипные мнения – в итоге все наши слушатели-скептики получили технически грамотные консультации, и, уверены, развеяли свои сомнения.

Также в программе обсуждался вопрос: стоит ли поторопиться, чтобы в последние дни уходящего года перевести свой автомобиль на газ? Ведь все мы знаем, что с 1 января цены на многие товары и услуги традиционно повышаются.

– Да, конечно стоит, – рассказал Геннадий Баянов, – например, в нашей компании «Авто на газ» как раз в эти декабрьские дни действую существенные скидки на газобаллонное оборудование различных производителей, поэтому стоит поторопиться.

Подробности оживленного обсуждения темы «газ vs. бензин» – в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 46.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Вне закона: под Новосибирском нашли цех, в котором незаконно работали два десятка мигрантов
Холодно, как в Арктике: накануне Нового года в Новосибирск придут 35-градусные морозы
Обманул мэрию: чиновник получил условный срок за махинацию с квартирой в аварийном доме
Смертельный «Фокус»: переходившая дорогу вне «зебры» женщина погибла под колесами иномарки
Одни дома: в Новосибирске испуганные пожаром дети выпрыгнули из окна четвертого этажа
Владимир Путин рассказал, почему научные амбиции проекта «Академогородок 2.0» не разобьются о быт
Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег
Страсти на старости: новосибирская пенсионерка в порыве ревности зарезала своего возлюбленного
Голубые волосы раздора: в скандальной школе, где девочку выгнали из-за цвета волос, ущемляли права учеников
«Свинья за рулем»: в прославившемся необычными скульптурами дворе Новосибирска появились новые обитатели
Донор — найдись: для больной раком малышки ищут генетического близнеца
Новоселья не будет: продажи квартир в новостройках временно остановили из-за проблем со страховщиком
Другими глазами: прозревший енот проводит время за просмотром телевизора
Травили тараканов, а отравили людей: жильцы дома задыхаются после дезинфекции в «Марии-РА»
Влетела в столб: фура оборвала провода, парализовав движение транспорта в Кировском районе
Отделался условным сроком: экс-полицейский продавал «красивые» номера на машины и попался на взятке
Погода на день в Новосибирске: 20 декабря похолодает до минус 19 градусов
В золоте и на каблуках: девушки в купальниках показали нескромный танец в ДКЖ
На что он смотрит: фотограф нашел в зоопарке копию Короля Льва
Сердитый няшка: косоглазый манул умиляет интернет
Матери сержанта, погибшего на Кавказе, вручили медаль «За отвагу»