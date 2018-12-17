«Это больше похоже на хорошие соседские отношения, в которых напрочь отсутствует сексуальность. И это тенденция нашего времени»

17 Дек. 06:30 2018-12-17T13:57:49+03:00

«Говорит Новосибирск!»: о поисках гармонии в отношениях 00:00 00:00

Сложных вопросов на пути к достижению гармонии в личной жизни всегда много. Разобраться с ними нам помогали специалисты медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – врачи-психотерапевты Евгений Михайлов и Екатерина Киян, а также психолог-сексолог Елена Харчева.

В начале программы Екатерина Киян обозначила один из негативных факторов, который влияет на построение гармоничных отношений между мужчиной и женщиной:

– Отношения перестали быть четко оформленными, как это было раньше – сейчас далеко не все до конца знают и понимают, что же такое быть женой или мужем. Люди могут жить без брака, иметь в этом безбрачье детей, не проговаривать ответственность, которую они несут – это всё размывает границы и не делает нас устойчивыми в этих отношениях, это небезопасно. Институт отношений должен быть, отношения нужно учиться строить. Потому что у нас есть только тот опыт, который мы взяли из родительской семьи, а он не всегда хорош для нынешнего времени.

В свою очередь, психолог-сексолог Елена Харчева, руководствуясь собственной практикой, обозначила еще одну проблему, влияющую на гармоничные отношения в паре:

– Я как сексолог могу рассказать про ту тенденцию, которая наблюдается у пар, приходящих к нам на консультацию… Они чаще приходят говорить не про то, что у них какие-то проблемы с сексуальностью в отношениях. У них ее в принципе нет, потому что у них очень дружеские отношения. И это больше похоже на такую хорошую приятельскую дружбу, хорошие соседские отношения, в которых напрочь отсутствует сексуальность. И это такая тенденция нашего времени. Потому что люди хотят разделять общие интересы, иметь общее хобби, заниматься совместным творчеством, читать одинаковые книги, ходить в кино, у них распорядок дня такой, что в нем сложно выкроить спонтанность какую-то. А сексуальность штука спонтанная, поэтому потеря сексуальности – это такой бич нашего времени.

Врач-психотерапевт Евгений Михайлов затронул тему гражданский браков – и это распространенное в последнее время явление само по себе является проблемой:

– Есть такое исследование: когда люди очень долго живут в гражданском браке, а потом все-таки официально женятся, то по статистике они чаще разводятся. Почему? Потому что они были в одном статусе долгие годы, они привыкли к этому, и у них уже есть договоренности на сожительство. А официальный брак – там другие полномочия, другие обязанности. И они не привыкли к этому, не договорились, и с большей долей вероятности такие люди разведутся, если сравнивать с парой, которая познакомилась, прошла «конфетно-букетный» период, и затем поженились. Это статистика.

Подробнее о поисках гармонии в отношениях – в записи программы.