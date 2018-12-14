СЕГОДНЯ 07:30 2018-12-14T09:16:36+03:00

Программа «Говорит Новосибирск!»: Татьяна Скрицкая о тонких гранях правильного воспитания детей 00:00 00:00

Разобраться в тонких гранях правильного воспитания детей нам помогла Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, основатель и руководитель Центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия».

В самом начале прямого эфира, в который, кстати, поступило немало звонков от слушателей с вопросами и историями о собственном опыте воспитания детей, наш эксперт отметила:

– Я очень рада, эта передача выходит перед Новым годом, потому что лучше всего родители взаимодействуют с детьми, когда есть возможность много времени проводить вместе. И за новогодние праздники можно серьезно улучшить отношения с ребенком, улучшить отношения в семье, и здорово, если кому-то удастся это сделать.

А первое, на что обратила внимание Татьяна Скрицкая – это понимание возрастных особенностей детей:

– Очень важно учитывать особенности взросления ребенка – до 3-х лет дети живут по принципу «хочу». И где-то к трем года, после трех лет, у ребенка начинает формироваться способность к саморегуляции, когда ребенок что-то хочет, но уже способен осознавать результаты своих действий, обдумывать их, и уже знает, что, допустим, если он чего-то сильно хочет, но по каким-то причинам нельзя, то легче согласиться и уступить родителям. Но до 3-х лет если ребенок чего-то хочет – справиться с этим невозможно. И здесь нельзя говорить про неправильно воспитание, здесь нужно говорить, что ребенок так развивается. Но это не значит, что до 3-х лет ребенок должен жить в ситуации вседозволенности. Во-первых, это небезопасно…

Татьяна Скрицкая привела показательный в этом плане пример из старого советского мультфильма «Снежная королева»:

– В нем была такая замечательная героиня – разбойница. И она говорила: «Чтобы ребенок вырос как настоящий разбойник, ему не надо ничего запрещать». И вот это такая бытовая мудрость, тонкое наблюдение. На самом деле, если ребенку все разрешать, никак его не организовывать и не контролировать, то ребенок вырастет не то чтобы разбойником, но у него будут трудности с самоконтролем, трудности с постановкой и достижением цели… То есть, да, ребенка можно избаловать.

Подробности – в записи программы.