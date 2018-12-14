14 Дек. 05:05 2018-12-14T08:23:15+03:00

Карен Мовсесян, продюсер постановки и участники мюзикла в студии «Комсомольская правда».

Про Красную Шапочку: В Новосибирске покажут легендарный мюзикл для детей 00:00 00:00

21 декабря в Новосибирске стартует новогодний мюзикл «Про Красную Шапочку». Для постановки мюзикла были отобраны 70 детей из Новосибирска.

В программе «Говорит Новосибирск» мы заглянули в закулисье и пообщались с участниками проекта.

Слушайте все подробности в записи программы.