2018-12-14T08:23:15+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Про Красную Шапочку: В Новосибирске покажут легендарный мюзикл для детей

Карен Мовсесян, продюсер постановки и участники мюзикла в студии «Комсомольская правда».Карен Мовсесян, продюсер постановки и участники мюзикла в студии «Комсомольская правда».

Продюсер проекта и актёры постановки рассказали о старте новогоднего детского мюзикла

Про Красную Шапочку: В Новосибирске покажут легендарный мюзикл для детей

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21 декабря в Новосибирске стартует новогодний мюзикл «Про Красную Шапочку». Для постановки мюзикла были отобраны 70 детей из Новосибирска.

В программе «Говорит Новосибирск» мы заглянули в закулисье и пообщались с участниками проекта.

Слушайте все подробности в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 44.5 МБ]
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