Про Красную Шапочку: В Новосибирске покажут легендарный мюзикл для детей
Карен Мовсесян, продюсер постановки и участники мюзикла в студии «Комсомольская правда».
Продюсер проекта и актёры постановки рассказали о старте новогоднего детского мюзикла
Про Красную Шапочку: В Новосибирске покажут легендарный мюзикл для детей
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21 декабря в Новосибирске стартует новогодний мюзикл «Про Красную Шапочку». Для постановки мюзикла были отобраны 70 детей из Новосибирска.
В программе «Говорит Новосибирск» мы заглянули в закулисье и пообщались с участниками проекта.
Слушайте все подробности в записи программы.