Омск могут сделать второй площадкой МЧМ2023 по хоккею
Новосибирск может стать не единственным городом где пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею
Омск могут сделать второй площадкой МЧМ2023 по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) получила от Российской федерации письмо с просьбой разрешить провести чемпионат мира в двух городах - Новосибирске и Омске.
Глава мировой федерации хоккея Рене Фазель заявил, что это было пожелание Омска. Рене Фазель добавил, что не против проведения турнира в двух городах, если не будет нарушений регламента. Добавлю, что МЧМ в двух городах явление частое. При этом сейчас отмечается, что финал МЧМ пройдёт в Новосибирске.
Радиослушатели «Комсомольской правды» высказали своё мнение по поводу разделения полномочий в проведении турнира.
Строительство ледовой арены в Новосибирске начнется уже весной. Вместимость ЛДС составит 10,5 тысячи человек.