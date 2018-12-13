13 Дек. 04:32 2018-12-13T07:55:17+03:00

Омск могут сделать второй площадкой МЧМ2023 по хоккею 00:00 00:00

Международная федерация хоккея (IIHF) получила от Российской федерации письмо с просьбой разрешить провести чемпионат мира в двух городах - Новосибирске и Омске.

Глава мировой федерации хоккея Рене Фазель заявил, что это было пожелание Омска. Рене Фазель добавил, что не против проведения турнира в двух городах, если не будет нарушений регламента. Добавлю, что МЧМ в двух городах явление частое. При этом сейчас отмечается, что финал МЧМ пройдёт в Новосибирске.

Радиослушатели «Комсомольской правды» высказали своё мнение по поводу разделения полномочий в проведении турнира.

Строительство ледовой арены в Новосибирске начнется уже весной. Вместимость ЛДС составит 10,5 тысячи человек.