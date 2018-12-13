2018-12-13T07:55:17+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Омск могут сделать второй площадкой МЧМ2023 по хоккею

Радиослушатели «Комсомольской правды» высказали своё мнение по поводу разделения полномочий в проведении турнира.Радиослушатели «Комсомольской правды» высказали своё мнение по поводу разделения полномочий в проведении турнира.Фото: социальные сети

Новосибирск может стать не единственным городом где пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею

Омск могут сделать второй площадкой МЧМ2023 по хоккею

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Международная федерация хоккея (IIHF) получила от Российской федерации письмо с просьбой разрешить провести чемпионат мира в двух городах - Новосибирске и Омске.

Глава мировой федерации хоккея Рене Фазель заявил, что это было пожелание Омска. Рене Фазель добавил, что не против проведения турнира в двух городах, если не будет нарушений регламента. Добавлю, что МЧМ в двух городах явление частое. При этом сейчас отмечается, что финал МЧМ пройдёт в Новосибирске.

Радиослушатели «Комсомольской правды» высказали своё мнение по поводу разделения полномочий в проведении турнира.

Строительство ледовой арены в Новосибирске начнется уже весной. Вместимость ЛДС составит 10,5 тысячи человек.

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