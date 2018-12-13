13 Дек. 05:32 2018-12-13T07:56:29+03:00

Будущее сельского хозяйства страны в надёжных руках студентов НГАУ 00:00 00:00

Ректор новосибирского аграрного университета отметил: «Качество образования в НГАУ мы подняли на более высокий уровень. Вопрос закрепления кадров на селе будет продвинут».