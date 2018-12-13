Будущее сельского хозяйства страны в надёжных руках студентов НГАУ
Александр Денисов, ректор НГАУ, профессор, доктор технических наук.
Гостем программы «Говорит Новосибирск» стал Александр Сергеевич Денисов, ректор новосибирского государственного аграрного университета
Будущее сельского хозяйства страны в надёжных руках студентов НГАУ
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Ректор новосибирского аграрного университета отметил: «Качество образования в НГАУ мы подняли на более высокий уровень. Вопрос закрепления кадров на селе будет продвинут».