2018-12-13T07:56:29+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Будущее сельского хозяйства страны в надёжных руках студентов НГАУ

Александр Денисов, ректор НГАУ, профессор, доктор технических наук.Александр Денисов, ректор НГАУ, профессор, доктор технических наук.

Гостем программы «Говорит Новосибирск» стал Александр Сергеевич Денисов, ректор новосибирского государственного аграрного университета

Будущее сельского хозяйства страны в надёжных руках студентов НГАУ

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Ректор новосибирского аграрного университета отметил: «Качество образования в НГАУ мы подняли на более высокий уровень. Вопрос закрепления кадров на селе будет продвинут».

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