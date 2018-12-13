2018-12-13T07:56:29+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Будущее сельского хозяйства страны в надёжных руках студентов НГАУ

Александр Денисов, ректор НГАУ, профессор, доктор технических наук.Александр Денисов, ректор НГАУ, профессор, доктор технических наук.

Гостем программы «Говорит Новосибирск» стал Александр Сергеевич Денисов, ректор новосибирского государственного аграрного университета

Будущее сельского хозяйства страны в надёжных руках студентов НГАУ

00:00
00:00

Ректор новосибирского аграрного университета отметил: «Качество образования в НГАУ мы подняли на более высокий уровень. Вопрос закрепления кадров на селе будет продвинут».

Скачать передачу [mp3, 24.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города
Занесло на снегу: на Бугринском мосту произошли сразу две аварии из-за неочищенных дорог
Под прикрытием: сибирячка пыталась продать за границу оптику для создания оружия ночного видения
Ученые: стволовые клетки, которыми продляли молодость и лечили облысение, оказались опасны
Пустырь с торчащей арматурой: под Новосибирском возле школы бросили стройку спортзала за 26 миллионов рублей
В Куйбышеве пропал мужчина в жилете и черных галошах: может быть в Новосибирске
Под Новосибирском водитель на «Волге» сбил женщину и уехал: его ищет полиция
Елки важнее: новосибирец заплатил 100-тысячный долг по алиментам из страха остаться без новогоднего товара
Мелочь, а приятно: бензин на новосибирских заправках стал дешевле
Погода на день в Новосибирске: 18 декабря будет минус 9 градусов и снег
Центр патриотического воспитания Новосибирской области вручил митрополиту книгу «Они вернулись с Победой»
Новосибирский центр патриотического воспитания стал лидером проекта «Эстафета поколений»
Из-за короткого замыкания в самолете «Москва — Новосибирск» случилось световое шоу
Переборщил с местью: жертва обокрала вора, чтобы неповадно было
Огненные красотки: девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец
Головой об зеркало: в общежитии Бердска нашли убитого мужчину
Пробка на полтора километра: авария автобуса с «Субару» парализовала движение на Ватутина
Замкнуло проводку: в Новосибирске за выходные на пожарах погибли двое людей
Теперь в Москву: в Новосибирске выбрали самую талантливую и фотогеничную девочку
Социально-опасен: в Новосибирске ищут сбежавшего из психиатрической больницы лысого мужчину
Ничего святого: приехавшую на «Мерседесе» прихожанку обокрали возле храма в Советском районе