Сделать Новосибирск максимально благоприятным для развития малого и среднего бизнеса

11 Дек. 07:30 2018-12-11T15:50:48+03:00

Мобильная студия радио «Комсомольская правда» на деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск»

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск» - мобильная студия с места события 00:00 00:00

В его работе принимают участие сотни предпринимателей, представителей власти, деловых общественных организаций, эксперты регионального и федерального уровней. Форум призван создать коммуникационную площадку для обозначения и решения актуальных проблем новосибирского предпринимательства.

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»

Мероприятие организовано мэрией Новосибирска и «Сбербанком» при партнерстве общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и «Агентства инвестиционного развития» Новосибирской области.

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»

На форуме в прямом эфире работала мобильная студия радио «Комсомольская правда».

Подробности – в записи.