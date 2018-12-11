Сделать Новосибирск максимально благоприятным для развития малого и среднего бизнеса
Эту цель преследуют организаторы делового форума «Инвестируй в Новосибирск», который проходит сегодня в столице Сибири
Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск» - мобильная студия с места события
В его работе принимают участие сотни предпринимателей, представителей власти, деловых общественных организаций, эксперты регионального и федерального уровней. Форум призван создать коммуникационную площадку для обозначения и решения актуальных проблем новосибирского предпринимательства.
Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»
Мероприятие организовано мэрией Новосибирска и «Сбербанком» при партнерстве общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и «Агентства инвестиционного развития» Новосибирской области.
Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»
На форуме в прямом эфире работала мобильная студия радио «Комсомольская правда».
Подробности – в записи.
Мобильная студия радио «Комсомольская правда» на деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск»