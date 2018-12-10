10 Дек. 06:30 2018-12-10T10:09:35+03:00

Агрессия – хорошо это или плохо? Разбираемся в программе «Говорит Новосибирск!» 00:00 00:00

В этих вопросах разбирались в программе «Говорит Новосибирск!» вместе с Ксенией Ли, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом, наркологом, специалистом медицинского центра «Анима». Наш эксперт особенно подробно рассказала о проявлениях агрессии у подростков, а также у переживающих послеродовую депрессию женщин, и у бизнесменов, чья жизнь – постоянный стресс.

В начале программы Ксения Ли сразу развеяла распространенный стереотип, что агрессия – это очень плохо:

– Агрессия – это довольно-таки положительное переживание, оно полезно нам всем. Это готовность к вызовам жизни. Умение быть агрессивным так же хорошо, как умение быть радостным, счастливым, стабильным. Агрессия помогает нам ставить перед собой задачи, двигаться вперед, достигать желаемого.

Далее Ксения Ли отметила, что самое важное – это не переходить за рамки и уметь контролировать свои эмоции:

– Нас с детства учат – не злись, тебе нельзя злиться. И это одно из переживаний, одно из эмоциональных состояний, которое нас приучают не испытывать, или, минимум, не демонстрировать окружающим. И это «токсическое» воспитание. Гораздо важнее, умнее, полезнее для самого человека, когда его учат переживать агрессию, переживать состояние злости, чтобы эти состояния не были деструктивными для него самого и окружающих. То есть «ты можешь злиться – я не могу тебе запретить дышать, я не могу запретить тебе радоваться, испытывать счастье, испытывать грусть, но я могу научить тебя правильно распоряжаться этими эмоциональными состояниями». Безусловно, периодически мы бываем раздражительными, вспыльчивыми, агрессивными, мы бываем несносны – и это нормально, мы так сбрасываем эмоции, мы так сбрасываем переживания, фрустрации, которые мы испытываем, находясь в стрессе, и это тоже хорошо и нормально. То есть мы не храним это всё в себе, и не делаем себя, благодаря этому, мрачными, с чувством безнадежности, и т.д. Но иногда вот эти переживания, в том числе и агрессия, и раздражительность, и несдержанность, и мрачность, становятся основным нашим переживанием, основной эмоцией, и руководят нашим поведением, нашим восприятием окружающего мира, других людей, и вот в этом случае, безусловно, это переживание становится деструктивным для нас.

Все подробности, в том числе как помогают избавиться от деструктивных эмоциональных состояний в медицинском центре психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – в записи программы.