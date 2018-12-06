2018-12-06T07:18:31+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Будущее туманно: Будет ли в Новосибирске реализован проект «Городская электричка»

Проект «Городская электричка» должен связать кольцевым движением крупнейшие жилые массивы Новосибирска.Проект «Городская электричка» должен связать кольцевым движением крупнейшие жилые массивы Новосибирска.Фото: социальные сети

Федеральные власти заморозили проект, но мэрия Новосибирска надеется, что «Городскую электричку» всё-таки поддержат

Будущее туманно: Будет ли в Новосибирске реализован проект «Городская электричка»

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Анатолий Локоть надеется, что «Городскую электричку» всё-таки поддержат. Напомню, что на этой недели федеральные власти не поддержали проект ЖД транспорта в пригородной зоне Новосибирска. Было решено помочь проектам Москвы и Санкт-Петербурга. По планам региональных властей в Новосибирские в следующем году планировали построить четыре остановочные платформы: «Клещиха», «Чемской» , «Нордмолл» и «Чистая Слобода».

Мэр Новосибирска считает, что ЗСЖД не ослабила интерес к проекту. Выразив надежду, что проект все-таки будет поддержан. Отметив, что кольцевое курсирования пригородных электричек будет полезно и молодёжному чемпионатом мира по хоккею. К которому готовится Новосибирск.

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