Будущее туманно: Будет ли в Новосибирске реализован проект «Городская электричка»
Федеральные власти заморозили проект, но мэрия Новосибирска надеется, что «Городскую электричку» всё-таки поддержат
Будущее туманно: Будет ли в Новосибирске реализован проект «Городская электричка»
Анатолий Локоть надеется, что «Городскую электричку» всё-таки поддержат. Напомню, что на этой недели федеральные власти не поддержали проект ЖД транспорта в пригородной зоне Новосибирска. Было решено помочь проектам Москвы и Санкт-Петербурга. По планам региональных властей в Новосибирские в следующем году планировали построить четыре остановочные платформы: «Клещиха», «Чемской» , «Нордмолл» и «Чистая Слобода».
Мэр Новосибирска считает, что ЗСЖД не ослабила интерес к проекту. Выразив надежду, что проект все-таки будет поддержан. Отметив, что кольцевое курсирования пригородных электричек будет полезно и молодёжному чемпионатом мира по хоккею. К которому готовится Новосибирск.