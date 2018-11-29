2018-11-29T09:20:14+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«В одном килограмме привычного для всех дачников перегноя содержатся миллиарды болезнетворных микроорганизмов»

Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан»Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан»

Эта фраза заставляет задуматься. Она прозвучала в программе «Говорит Новосибирск!», одна из тем который была посвящена экологически чистому земледелию.

«Говорит Новосибирск!»: в прямом эфире Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан»

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Можно ли считать навоз экологически чистым удобрением, если в нем содержатся яйца глистов, возбудители всевозможных болезней как человека, так и растений, гнилостная и патогенная микрофлора, миллиарды болезнетворных микроорганизмов? Необходимо различать органическое и экологически чистое земледелие – участились случаи подмены одного понятия другим.

Об этом, а также о препаратах для настоящего экологически чистого земледелия и зашла речь в программе «Говорит Новосибирск!».

– Под экологически чистым земледелием нужно понимать земледелие, основанное на препаратах с повышенной экологичностью или экологически чистых, созданных из сырья естественного природного происхождения на основе гуминовых кислот и микробиологии, влияющих на биохимические, микробиологические процессы, происходящие в почве и растениях, на естественном природном фоне, – пояснил гость прямого эфира Николай Боярский, основатель и директор компании «Био-Бан».

Предприятие «Био-Бан» расположено в Алтайском крае, и с 1995 года занимается разработкой, производством и внедрением новейших технологий в сельском хозяйстве – на базе экологически чистых удобрений «Флора-С» и «Фитоп-Флора-С», основой которых являются гуминовые кислоты и микробиология.

– Целью создания компании «Био-Бан» было решение задач в области продовольственной и экологической безопасности, – рассказал Николай Боярский. – Основой настоящего экологически чистого земледелия являются наши препараты «Флора-С» и «Фитоп-Флора-С», и аналогов им в мире не существует.

Все подробности – в записи программы.

Лично встретиться с Николаем Михайловичем Боярским вы сможете в ближайшие выходные. Презентации и продажи препаратов «Флора-С» и «Фитоп-Флора-С» с его участием пройдут в Новосибирске по следующим адресам:

- 1 декабря в Доме Офицеров на Красном проспекте, 63;

- 2 декабря в ДК «Металлург» на Котовского, 2а.

Начало в 10 часов. Вход свободный.

Подробная информация по телефону 8-800-250-23-88, звонок бесплатный.

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