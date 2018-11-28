Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год
Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год
Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год – этим темам был посвящен очередной выпуск «Рейтинга Николаева».
Также в программе вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжили разбираться, каким строительным компаниям можно доверять, и как не стать заложником долгостроя. Задавайте свои вопросы по новостройкам!
«Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская Правда».