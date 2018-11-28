СЕГОДНЯ 06:05 2018-11-28T09:16:23+03:00

Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год 00:00 00:00

Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год – этим темам был посвящен очередной выпуск «Рейтинга Николаева».

Также в программе вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжили разбираться, каким строительным компаниям можно доверять, и как не стать заложником долгостроя. Задавайте свои вопросы по новостройкам!

«Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская Правда».