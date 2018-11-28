2018-11-28T09:16:23+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год

Сергей Николаев: «В Новосибирске ускоряется процесс разделения застройщиков на надёжных и ненадёжных».Сергей Николаев: «В Новосибирске ускоряется процесс разделения застройщиков на надёжных и ненадёжных».

Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год

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Рынок новостроек – итоги осени 2018 года, и новые проекты застройщиков Новосибирска на 2019 год – этим темам был посвящен очередной выпуск «Рейтинга Николаева».

Также в программе вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжили разбираться, каким строительным компаниям можно доверять, и как не стать заложником долгостроя. Задавайте свои вопросы по новостройкам!

«Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская Правда».

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