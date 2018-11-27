2018-11-27T14:10:09+03:00
Говорит Новосибирск
Дмитрий ЧЕЧУРОВ

Боевая техника, стрелковое оружие, и всё, что связано с армией – в Новосибирске проходит «День призывника»

Церемония открытия «Дня призывника»Церемония открытия «Дня призывника»

Многочисленные площадки молодежно-патриотической акции развернулись в спорткомплексе «Заря»

«День призывника» в Новосибирске – радио «КП» передает с места события

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Торжественные проводы призывников к местам службы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, сдача норм ГТО, кубок по мини-футболу среди юнармейских отрядов, встречи с ветеранами, показательные выступления спецназа, презентации военных учебных заведений и патриотических клубов – сегодня, 27 ноября, в ЦСП «Заря» проходит масштабная молодежно-патриотическая акция «День призывника».

«День призывника» в Новосибирске

«День призывника» в Новосибирске

Особое внимание всех участников акции привлекла выставка боевой техники, которая расположилась на площади перед спорткомплексом – пушки, боевые машины десанта, мобильные радиолокационные станции и многое другое. Здесь же свою спецтехнику представили подразделения МЧС.

«День призывника» в Новосибирске: выставка боевой техники

«День призывника» в Новосибирске: выставка боевой техники

А внутри ЦСП «Заря» было многолюдно у стендов с различными видами стрелкового оружия – пистолетами, пулеметами, снайперскими винтовками.

«День призывника» в Новосибирске: стенды со стрелковым оружием

«День призывника» в Новосибирске: стенды со стрелковым оружием

На месте события работала мобильная студия радио «Комсомольская правда». Подробности – в записи.

«День призывника» в Новосибирске: выставка боевой техники

«День призывника» в Новосибирске: выставка боевой техники

Онлайн-репортажи в социальных сетях также ведет молодежный пресс-центр «Дня призывника». Посты публикуются с хештегом #ПризывникНСО.

Фото с церемонии открытия - молодежный пресс-центр

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