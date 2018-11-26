СЕГОДНЯ 05:32 2018-11-26T08:28:25+03:00

Бюст Сталина в Новосибирске хотят открыть на 9 мая 00:00 00:00

Напомним, общественники просили установить памятник или у Дома офицеров, или на площади Сибиряков-Гвардейцев, либо в сквере Ефремова.

В ноябре, на заседании художественного совета города было принято решение рекомендовать мэрии отказать инициативной группе в установке памятнику Сталину. Власти посчитали, что установка памятника в публичном открытом пространстве ущемляет достоинство потомков репрессированных.

Худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.

Сейчас инициаторы установки хотят открыть памятник к 9 мая.