Бюст Сталина в Новосибирске хотят открыть на 9 мая
Инициаторы установки согласились разместить памятник на территории обкома КПРФ. Правда, договор ещё не подписан
Бюст Сталина в Новосибирске хотят открыть на 9 мая
Напомним, общественники просили установить памятник или у Дома офицеров, или на площади Сибиряков-Гвардейцев, либо в сквере Ефремова.
В ноябре, на заседании художественного совета города было принято решение рекомендовать мэрии отказать инициативной группе в установке памятнику Сталину. Власти посчитали, что установка памятника в публичном открытом пространстве ущемляет достоинство потомков репрессированных.
Худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.
Сейчас инициаторы установки хотят открыть памятник к 9 мая.