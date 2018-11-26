2018-11-26T08:28:25+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Бюст Сталина в Новосибирске хотят открыть на 9 мая

Худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.Худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.

Инициаторы установки согласились разместить памятник на территории обкома КПРФ. Правда, договор ещё не подписан

Бюст Сталина в Новосибирске хотят открыть на 9 мая

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Напомним, общественники просили установить памятник или у Дома офицеров, или на площади Сибиряков-Гвардейцев, либо в сквере Ефремова.

В ноябре, на заседании художественного совета города было принято решение рекомендовать мэрии отказать инициативной группе в установке памятнику Сталину. Власти посчитали, что установка памятника в публичном открытом пространстве ущемляет достоинство потомков репрессированных.

Худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.

Сейчас инициаторы установки хотят открыть памятник к 9 мая.

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