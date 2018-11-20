2018-11-20T08:17:15+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Проезжаю сейчас мимо бензиновой заправки и фигу им всем показываю…»

Геннадий Баянов, эксперт по ГБО, руководитель новосибирской компании «Авто на газ»Геннадий Баянов, эксперт по ГБО, руководитель новосибирской компании «Авто на газ»

Такая фраза прозвучала в программе «Говорит Новосибирск!», одна из тем которой была посвящена целесообразности перевода автомобиля с бензина на газ

«Говорит Новосибирск!»: есть ли смысл переводить автомобиль с бензина на газ?

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В качестве эксперта мы пригласили Геннадия Баянова, руководителя новосибирской компании «Авто на газ». Наш предыдущий опыт общения показал – он никогда не посоветует лишнего. Если нет экономической целесообразности, Геннадий Баянов, узнав все детали пользования автомобилем, будет даже отговаривать его владельца от установки ГБО. Но если есть все предпосылки к переходу с бензина на газ – всё разложит по полочкам и посоветует, какое конкретно оборудование выбрать и как им пользоваться. Об этом подробно и говорили в прямом эфире.

– Человек, который понимает, что он может проехать то же самое расстояние, но дешевле, никогда уже на бензиновую АЗС даже смотреть не будет, – отметил Геннадий Баянов. – Автовладелец, который хотя бы неделю поездил на газе, становится, как мы называем, «газовым наркоманом».

Также наш эксперт рассказал небольшую историю из практики:

– К нам приехал человек, заходит в бокс и говорит: «Я 7 лет назад купил машину в салоне, 7 лет ездил на бензине, я что, был идиотом?»

– А что случилось? – спрашиваем мы.

– Так вот поставил ГБО, проезжаю сейчас мимо бензиновой заправки, и фигу им всем показываю…

Все полезные для автовладельцев подробности – в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 47.1 МБ]
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