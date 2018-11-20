«Проезжаю сейчас мимо бензиновой заправки и фигу им всем показываю…»
Такая фраза прозвучала в программе «Говорит Новосибирск!», одна из тем которой была посвящена целесообразности перевода автомобиля с бензина на газ
«Говорит Новосибирск!»: есть ли смысл переводить автомобиль с бензина на газ?
В качестве эксперта мы пригласили Геннадия Баянова, руководителя новосибирской компании «Авто на газ». Наш предыдущий опыт общения показал – он никогда не посоветует лишнего. Если нет экономической целесообразности, Геннадий Баянов, узнав все детали пользования автомобилем, будет даже отговаривать его владельца от установки ГБО. Но если есть все предпосылки к переходу с бензина на газ – всё разложит по полочкам и посоветует, какое конкретно оборудование выбрать и как им пользоваться. Об этом подробно и говорили в прямом эфире.
– Человек, который понимает, что он может проехать то же самое расстояние, но дешевле, никогда уже на бензиновую АЗС даже смотреть не будет, – отметил Геннадий Баянов. – Автовладелец, который хотя бы неделю поездил на газе, становится, как мы называем, «газовым наркоманом».
Также наш эксперт рассказал небольшую историю из практики:
– К нам приехал человек, заходит в бокс и говорит: «Я 7 лет назад купил машину в салоне, 7 лет ездил на бензине, я что, был идиотом?»
– А что случилось? – спрашиваем мы.
– Так вот поставил ГБО, проезжаю сейчас мимо бензиновой заправки, и фигу им всем показываю…
Все полезные для автовладельцев подробности – в записи программы.