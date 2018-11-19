19 Нояб. 06:30 2018-11-19T12:51:30+03:00

Как бросить курить раз и навсегда? Ищем ответ в программе «Говорит Новосибирск!» 00:00 00:00

В качестве экспертов мы пригласили врача-психотерапевта Евгения Михайлова и психолога-сексолога Елену Харчеву из новосибирского медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима».

Наши гости подробно рассказали о механизме возникновения табачной зависимости, и о сложностях, которые возникают на пути избавления от этой вредной привычки. Также своим опытом избавления от курения поделились слушатели, позвонившие в прямой эфир.

Подводя к теме конкретных способов избавления от сигареты, Евгений Михайлов отметил: «Стимул есть – человек бросает курить. Мотивация очень важна».

А Елена Харчева привела такой факт – табачная зависимость, как правило, не является единственной зависимостью, и добавила, что иной раз люди, приходящие на прием с совершенно другими проблемами, заодно избавляются и от курения.

Елена Харчева и Евгений Михайлов подробно рассказали, как в медицинском центре психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» помогают избавиться от табачной зависимости. Процедура кодировки от курения в «Анима» занимает 1 день, и начинается с диагностики физического и эмоционального состояния – на основании полученных данных выбирается стратегия лечения.

Все подробности – в записи программы.