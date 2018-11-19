2018-11-19T12:51:30+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВДмитрий ЧЕЧУРОВ

Как бросить курить раз и навсегда?

Евгений Михайлов, врач-психиатр, психотерапевт (клиника «Анима»); Елена Харчева, психолог-сексолог, арт-гештальт-терапевт, семейный и групповой психолог (клиника «Анима»)Евгений Михайлов, врач-психиатр, психотерапевт (клиника «Анима»); Елена Харчева, психолог-сексолог, арт-гештальт-терапевт, семейный и групповой психолог (клиника «Анима»)

Ответ на этот вопрос искали в программе «Говорит Новосибирск!»

Как бросить курить раз и навсегда? Ищем ответ в программе «Говорит Новосибирск!»

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В качестве экспертов мы пригласили врача-психотерапевта Евгения Михайлова и психолога-сексолога Елену Харчеву из новосибирского медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима».

Наши гости подробно рассказали о механизме возникновения табачной зависимости, и о сложностях, которые возникают на пути избавления от этой вредной привычки. Также своим опытом избавления от курения поделились слушатели, позвонившие в прямой эфир.

Подводя к теме конкретных способов избавления от сигареты, Евгений Михайлов отметил: «Стимул есть – человек бросает курить. Мотивация очень важна».

А Елена Харчева привела такой факт – табачная зависимость, как правило, не является единственной зависимостью, и добавила, что иной раз люди, приходящие на прием с совершенно другими проблемами, заодно избавляются и от курения.

Елена Харчева и Евгений Михайлов подробно рассказали, как в медицинском центре психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» помогают избавиться от табачной зависимости. Процедура кодировки от курения в «Анима» занимает 1 день, и начинается с диагностики физического и эмоционального состояния – на основании полученных данных выбирается стратегия лечения.

Все подробности – в записи программы.

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