2018-11-19T08:00:01+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Новые возможности мышления позволяют подростку очень жестко анализировать реальность»

Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия»Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия»

Одна из тем программы «Говорит Новосибирск!» была посвящена проблеме, актуальной во все времена – подростковому кризису

"Говорит Новосибирск!": Татьяна Скрицкая о подростковом кризисе

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Бытует мнение, что подростковый кризис – порождение современной европейской цивилизации, и раньше – лет 100-150 назад, не было никаких сложностей с вырастающими детьми. Но на трудности с ними обращал внимание ещё Аристотель. Поэтому подростковый возраст и подростковый кризис был и будет всегда.

В программе «Говорит Новосибирск!» вместе с Татьяной Скрицкой, кандидатом психологических наук, создателем и руководителем центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия», мы обсудили, что же происходит с ребёнком, когда он превращается во взрослого.

В частности, Татьяна Скрицкая пояснила, почему дерзкое поведение подростка – явление вполне естественное:

– Начало подросткового возраста – это всегда физические и гормональные изменения. У ребенка происходит серьезное дозревание головного мозга, у него начинает активно формироваться саморегуляция. Новые возможности мышления позволяют ему очень жестко анализировать реальность. Почему, например, подростки и становятся такими категоричными и нетерпимыми. Они видят весь этот несовершенный мир, очень остро это ощущают, и, естественно, все эти претензии к несовершенству мира и родителей они активно высказывают. Родителям, прежде всего.

Также наш эксперт напомнила родителям – очень важно знать, с кем общается их ребенок:

– Для подростка очень важна среда, в которой он находится. И если эта среда, если эти друзья вызывают опасения у родителей, то это повод побеспокоиться, потому что в группе ровесников подростки склонны к более рискованному поведению.

Все подробности – в записи программы.

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