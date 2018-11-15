2018-11-15T08:09:48+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Россия и Сербия: Сближение двух братских стран произойдёт в Новосибирске

Дмитрий Петров, директор бизнес-конференции «Россия-Сербия: сотрудничество без границ».Дмитрий Петров, директор бизнес-конференции «Россия-Сербия: сотрудничество без границ».

Развитию и укреплению деловых, культурных и спортивных связей между нашими странами будет посвящен первый международный форум «КУБИС 2018», который пройдет в Новосибирске 23 и 24 ноября

Россия и Сербия: Сближение двух братских стран произойдёт в Новосибирске

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Россия и Сербия исторически близки друг другу. Но мы можем быть еще ближе.

В эти дни предприниматели и чиновники двух стран обсудят перспективы сотрудничества, на турнире «Кубок Дружбы» пройдут поединки сборных России и Сербии по 10-ти видам единоборств, а в культурной программе – выступление группы «Балканика», сербского финалиста «Евровидения-2018».

Подробнее о событиях форума «КУБИС 2018» в программе «Говорит Новосибирск!» рассказал Дмитрий Петров, директор бизнес-конференции «Россия-Сербия: сотрудничество без границ».

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