СЕГОДНЯ 06:05 2018-11-15T08:09:48+03:00

Россия и Сербия: Сближение двух братских стран произойдёт в Новосибирске 00:00 00:00

Россия и Сербия исторически близки друг другу. Но мы можем быть еще ближе.

В эти дни предприниматели и чиновники двух стран обсудят перспективы сотрудничества, на турнире «Кубок Дружбы» пройдут поединки сборных России и Сербии по 10-ти видам единоборств, а в культурной программе – выступление группы «Балканика», сербского финалиста «Евровидения-2018».

Подробнее о событиях форума «КУБИС 2018» в программе «Говорит Новосибирск!» рассказал Дмитрий Петров, директор бизнес-конференции «Россия-Сербия: сотрудничество без границ».