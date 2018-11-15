Россия и Сербия: Сближение двух братских стран произойдёт в Новосибирске
Развитию и укреплению деловых, культурных и спортивных связей между нашими странами будет посвящен первый международный форум «КУБИС 2018», который пройдет в Новосибирске 23 и 24 ноября
Россия и Сербия: Сближение двух братских стран произойдёт в Новосибирске
Россия и Сербия исторически близки друг другу. Но мы можем быть еще ближе.
В эти дни предприниматели и чиновники двух стран обсудят перспективы сотрудничества, на турнире «Кубок Дружбы» пройдут поединки сборных России и Сербии по 10-ти видам единоборств, а в культурной программе – выступление группы «Балканика», сербского финалиста «Евровидения-2018».
Подробнее о событиях форума «КУБИС 2018» в программе «Говорит Новосибирск!» рассказал Дмитрий Петров, директор бизнес-конференции «Россия-Сербия: сотрудничество без границ».