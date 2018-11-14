СЕГОДНЯ 05:17 2018-11-14T07:11:29+03:00

Нам это не нужно: Новосибирцам предлагают выбрать новое имя для аэропорта Толмачёво 00:00 00:00

Стали известны три варианта, из которых новосибирцы выберут новое имя для аэропорта Толмачево. Эти кандидатуры отобрал ВЦИОМ из 10 ранее предложенных общественной палатой. Теперь сибирякам предлагают выбрать из трех фамилий: Евгений Мешалкин, Александр Покрышкин и Валерий Чкалов. Наименование «Толмачево» будет дополнено именем выдающегося соотечественника. В конце ноября состоится финальное голосование. Проголосовать можно на сайте великиеимена.рф. Стоит отметить, что большинство наших радиослушателй высказались против изменения вывески аэропорт Толмачёво.

На утро среды более 2500 голосов отданы за Александра Покрышкина. Около 1500 человек проголосовали за Валерия Чкалова.