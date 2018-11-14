2018-11-14T07:11:29+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Нам это не нужно: Новосибирцам предлагают выбрать новое имя для аэропорта Толмачёво

Большинство наших радиослушателй высказались против изменения вывески аэропорт Толмачёво.Большинство наших радиослушателй высказались против изменения вывески аэропорт Толмачёво.

В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта осталось три фамилии

Нам это не нужно: Новосибирцам предлагают выбрать новое имя для аэропорта Толмачёво

00:00
00:00

Стали известны три варианта, из которых новосибирцы выберут новое имя для аэропорта Толмачево. Эти кандидатуры отобрал ВЦИОМ из 10 ранее предложенных общественной палатой. Теперь сибирякам предлагают выбрать из трех фамилий: Евгений Мешалкин, Александр Покрышкин и Валерий Чкалов. Наименование «Толмачево» будет дополнено именем выдающегося соотечественника. В конце ноября состоится финальное голосование. Проголосовать можно на сайте великиеимена.рф. Стоит отметить, что большинство наших радиослушателй высказались против изменения вывески аэропорт Толмачёво.

На утро среды более 2500 голосов отданы за Александра Покрышкина. Около 1500 человек проголосовали за Валерия Чкалова.

Скачать передачу [mp3, 35.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Детский сад в Краснообске достроят, в Сенчанке появится ФАП — глава Новосибирской области провел личный прием граждан
В Новосибирске многодетного отца, избившего четырехлетнего сына, отправили в СИЗО
Такая красивая поганка: волонтеры спасли маленькую птичку, взлетающую как самолет
Сказали фурам «нет»: мэрия Новосибирска ограничила въезд большегрузов в город
Новосибирских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за то, что назвали должницу мошенницей
«А если твоя дочь это увидит»: сибирячка устроила откровенные танцы на глазах у детей и иностранцев
Не вышел из отпуска: Путин отправил прокурора Новосибирской области в отставку
«Вынесли на руках»: полицейские спасли мужчину и женщину из горящего дома
Театральные афиши во льду и каток на набережной: стала известна дата открытия новогодних площадок в Новосибирске
Под Новосибирском пятеро экстремалов застряли на снежной горе: им помогли спасатели
От лаборанта до министра: в Новосибирской области назначен глава науки и инновационной политики
Легкий заработок: новосибирец отправился на 11 лет в колонию за работу наркокурьером
Машины не проедут: улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новый год
«Бельчонок» поможет: новосибирские абитуриенты получат бонусы от СФУ
Тор, Шерхан, Аскольд, Эдгард: родившимся по дороге в Новосибирск тигрятам выбирают имена
Угнать, чтобы бросить: двое молодых новосибирцев забрали у таксиста иномарку, а после подожгли
Погода на день в Новосибирске: 14 ноября будет минус 7 градусов и гололед
«Лена, что ты творишь»: опасный танец звезды тверка восхитил пользователей Инстаграма
Школьному директору, которого будут судить за избиение детей, вручили медаль