Ответственное решение: Худсовет Новосибирска решает судьбу бюста Сталину
Вопрос по установке памятника Сталину весьма деликатный, но большинство радиослушателей высказывается - ЗА
Ответственное решение: Худсовет Новосибирска решает судьбу бюста Сталину
9 ноября художественный совет Новосибирска рассмотрит две площадки для установки бюста: площадь Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки» и Ефремовский сквер. Отметим, что обе площадки предложила сама мэрия.
Чуть ранее инициаторы установки бюста рассказали, что хотели бы разместить его у «Дома Офицеров». Но Министерство обороны РФ отказало новосибирским активистам в установке памятника возле Дома офицеров на Красном проспекте.