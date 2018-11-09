2018-11-09T07:36:27+03:00
Говорит Новосибирск
1
Денис ТАБАКОВ

Ответственное решение: Худсовет Новосибирска решает судьбу бюста Сталину

9 ноября художественный совет Новосибирска рассмотрит две площадки для установки бюста Сталину.9 ноября художественный совет Новосибирска рассмотрит две площадки для установки бюста Сталину.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вопрос по установке памятника Сталину весьма деликатный, но большинство радиослушателей высказывается - ЗА

Ответственное решение: Худсовет Новосибирска решает судьбу бюста Сталину

00:00
00:00

9 ноября художественный совет Новосибирска рассмотрит две площадки для установки бюста: площадь Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки» и Ефремовский сквер. Отметим, что обе площадки предложила сама мэрия.

Чуть ранее инициаторы установки бюста рассказали, что хотели бы разместить его у «Дома Офицеров». Но Министерство обороны РФ отказало новосибирским активистам в установке памятника возле Дома офицеров на Красном проспекте.

Скачать передачу [mp3, 37.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
1

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Переезд: Новосибирский зоопарк срочно переводит животных в теплые павильоны
«Грязно отказали»: в Новосибирске запретили выставлять памятник Сталину на улице
В Новосибирске наградят самых креативных патриотов
«Нужно провести аудит»: в минздраве региона пообещали начать строительство онкоцентра в 2020 году
«У вас нет доказательств» - новосибирский хоккеист получил срок за убийство полицейского
В Новосибирской области пройдет форум ветеранских организаций
Убил, а мясо зарыл под снегом: под Новосибирском полицейские поймали браконьера
Застрелил и выбросил с пятого этажа: сибиряк получил 9 лет строго режима за жестокое убийство
«Вот это нормальная снежная баба»: в Новосибирске слепили фигуристую скульптуру в корсетном платье
Баскетболисты Новосибирска прервали серию гостевых поражений
Не доехали: автобус с новосибирскими туристами улетел с трассы под Шерегешем
«Мне казалось, мы вчера круто танцевали»: сибирячка рассмешила пользователей Инстаграма роликом про поход в клуб
В Новосибирске появился новый супергерой: веселящий сибиряков человек-пятница
Далеко не уедем: в Новосибирске продолжают расти цены на бензин
Пошли на зеленый свет: в Первомайском районе двое парней оказались под колесами «Ниссана»
Неделя прошла: девушка с татуировкой на предплечье пропала в Новосибирске
Как кукольный домик: в Академгородке ураганный ветер сдул большой шатер возле НГУ
Погода на день в Новосибирске: 9 ноября придет резкое похолодание
«Вы знаете, что я этого не совершал» - хоккеист, обвиняемый в убийстве полицейского, сказал на суде последнее слово
«Серьезно травмировали девочку»: следователи возбудили уголовное дело после падение шкафов на детей в новосибирской школе
Экстренное предупреждение: Новосибирцев ждут погодные ЧС
Аварий станет меньше: в Новосибирской области 52 дороги получили современный вид
В Новосибирске не могли разъехаться ассенизатор и «Скорая помощь»
Готовьтесь к пробке: в центре Новосибирска ограничат проезд для транспорта
Инкубатор физиков: два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших мировых университетов
Вышел на охоту: вылезший на пути перед 13-м трамваем «Ниссан» остался без бампера
Стыдоба: откровенный танец, за который ругали сибирячку, посмотрели 33 миллиона человек
Надели теплый бушлат и шапку: новосибирское МЧС встретило камбоджийского генерала