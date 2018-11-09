СЕГОДНЯ 05:17 2018-11-09T07:36:27+03:00

Ответственное решение: Худсовет Новосибирска решает судьбу бюста Сталину 00:00 00:00

9 ноября художественный совет Новосибирска рассмотрит две площадки для установки бюста: площадь Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки» и Ефремовский сквер. Отметим, что обе площадки предложила сама мэрия.

Чуть ранее инициаторы установки бюста рассказали, что хотели бы разместить его у «Дома Офицеров». Но Министерство обороны РФ отказало новосибирским активистам в установке памятника возле Дома офицеров на Красном проспекте.