2018-11-07T11:56:32+03:00
Люди в погонах
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Самые крупные коррупционные дела на транспорте в Западной Сибири

Алексей Шерстов ответил на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Алексей Шерстов ответил на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

О том, каков их масштаб, и как с виновников взыскивают ущерб, рассказал сотрудник прокуратуры

Самые крупные коррупционные дела на транспорте в Западной Сибири

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Сколько коррупционных преступлений совершается на транспорте? Как меняется статистика со временем? Каковы суммы ущерба? Как виновников заставляют их компенсировать?

На эти и другие вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответил старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Шерстов. Подробности - в записи программы.

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