6 Нояб. 12:05 2018-11-07T11:56:32+03:00

Самые крупные коррупционные дела на транспорте в Западной Сибири 00:00 00:00

Сколько коррупционных преступлений совершается на транспорте? Как меняется статистика со временем? Каковы суммы ущерба? Как виновников заставляют их компенсировать?

На эти и другие вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответил старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Шерстов. Подробности - в записи программы.