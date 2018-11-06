Самые крупные коррупционные дела на транспорте в Западной Сибири
О том, каков их масштаб, и как с виновников взыскивают ущерб, рассказал сотрудник прокуратуры
Самые крупные коррупционные дела на транспорте в Западной Сибири
Сколько коррупционных преступлений совершается на транспорте? Как меняется статистика со временем? Каковы суммы ущерба? Как виновников заставляют их компенсировать?
На эти и другие вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответил старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Шерстов. Подробности - в записи программы.